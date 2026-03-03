こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
RIP SLYMEのカラオケ配信曲が全曲本人映像に！「LIVE DAM WAO!」で3月10日より
株式会社第一興商（以下、当社）は、2026年3月10日よりDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」におけるRIP SLYMEの配信楽曲の全てを本人映像対応とします。
2001年のメジャーデビュー以来数多くのヒット曲を生み出し、日本のヒップホップシーンをけん引し続けるRIP SLYME。楽曲リリースや全国の大型フェス出演をはじめ、他アーティストとのコラボレーションやソロ活動なども精力的に行っています。
これまでにDAMで配信した169曲※のうち一部は本人映像に対応していますが、LIVE DAM WAO!では3月10日より全曲を本人映像で歌えるようになります。ミュージックビデオを配信していない曲は、ライブ映像を編集したオリジナル背景映像を制作しました。DAMでしか観ることができない特別な映像構成です。
カラオケ機種を選ぶ際、本人映像対応はユーザーにとって重要なポイントです。当社が昨年4月に発売したLIVE DAM WAO!では、サザンオールスターズ、B’z、浜崎あゆみ、GLAY、ケツメイシ、UVERworld、AKB48など、人気アーティストの楽曲を全曲本人映像対応としました。また、2025年10月にTHE ALFEE、11月にひなビタ♪、12月にEXILEを追加、そして2026年3月からRIP SLYMEが加わります。
当社は、今後も本人映像対応アーティストのラインアップ拡充を進め、ユーザー満足度を高めることでカラオケ利用促進を目指します。
※他アーティストとのfeat.曲、別名義によるリリース曲、トリビュート曲は除く
■関連サイト
DAMオフィシャルサイト内 RIP SLYME 配信曲一覧ページ：
https://www.clubdam.com/feature/recommend/2602_bb_ripslyme.html
2001年のメジャーデビュー以来数多くのヒット曲を生み出し、日本のヒップホップシーンをけん引し続けるRIP SLYME。楽曲リリースや全国の大型フェス出演をはじめ、他アーティストとのコラボレーションやソロ活動なども精力的に行っています。
これまでにDAMで配信した169曲※のうち一部は本人映像に対応していますが、LIVE DAM WAO!では3月10日より全曲を本人映像で歌えるようになります。ミュージックビデオを配信していない曲は、ライブ映像を編集したオリジナル背景映像を制作しました。DAMでしか観ることができない特別な映像構成です。
カラオケ機種を選ぶ際、本人映像対応はユーザーにとって重要なポイントです。当社が昨年4月に発売したLIVE DAM WAO!では、サザンオールスターズ、B’z、浜崎あゆみ、GLAY、ケツメイシ、UVERworld、AKB48など、人気アーティストの楽曲を全曲本人映像対応としました。また、2025年10月にTHE ALFEE、11月にひなビタ♪、12月にEXILEを追加、そして2026年3月からRIP SLYMEが加わります。
当社は、今後も本人映像対応アーティストのラインアップ拡充を進め、ユーザー満足度を高めることでカラオケ利用促進を目指します。
※他アーティストとのfeat.曲、別名義によるリリース曲、トリビュート曲は除く
■関連サイト
DAMオフィシャルサイト内 RIP SLYME 配信曲一覧ページ：
https://www.clubdam.com/feature/recommend/2602_bb_ripslyme.html