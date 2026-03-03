一風堂から濃厚&ボリューム満点の新作ラーメン「高濃度BRIX豚骨醤油」登場！

株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の「力の源カンパニー」は、2026年3月10日（火）より全国の「一風堂」およびフードコート業態店の「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象88店舗にて「高濃度BRIX豚骨醤油」を期間限定で販売いたします。当商品は、濃厚とんこつスープに太麺、やみつき背油と春キャベツを合わせたボリューム満点な豚骨醤油ラーメンです。スープは、昨年10月の一風堂40周年創業祭にて好評いただいた「高濃度BRIXスープ」を、さらに旨みが際立つ濃度へチューニング。一般的な博多ラーメンのとんこつスープよりもはるかに高い数値を目指し、トロリととろけるような舌ざわりのスープが完成しました。仕上げには鶏油を合わせて味わいをまとめます。麺はずっしり150gの太麺を使用。コシのある麺にスープがよく絡みます。このラーメンのために仕立てた特別なバラチャーシューは、濃厚スープに負けない食べ応え。半熟玉子とねぎ、海苔などラーメンらしい具材に加え、野菜をたっぷり170gトッピングします。味噌ベースのタレで味付けした旬の柔らかい春キャベツや香り立つニラを、生にんにくや「やみつき背油」と混ぜながら食べ進めると、ガツンと濃厚な味の変化をお楽しみいただけます。チャーシュー、海苔などのトッピング増しや「白ごはん」の追加もおすすめです。一風堂ではこれまで、お客様の声をもとに新作ラーメンの開発や商品ブラッシュアップを行ってきました。「高濃度BRIX豚骨醤油」も、昨年10月に数日で完売してしまうほど大人気となった「高濃度BRIXラーメン」をベースに開発したラーメンです。一風堂は今後もお客様に変わらずご愛顧いただけるよう、お客様の声に耳を傾けながら季節に合わせた定番商品やワクワクするような新商品の開発に力を入れ、ラーメンの可能性と更なる美味しさを追及してまいります。BRIXとはラーメンスープづくりにおいてのBRIX（ブリックス）とは、「スープに溶け込んだ成分の濃さ」をパーセンテージで示す単位です。豚骨・鶏ガラ・魚介・野菜・調味料などから出た可溶性固形物（溶け出した成分）全体の割合を表す数値で、ブリックス値が高いほどスープは濃厚になります。