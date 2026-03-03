田中みな実やコムドットの写真集を歴代1位にしたヒットメーカー、小寺智子の人生哲学エッセイ『ある編集者の主観』3月5日発売

株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）は、2026年3月5日より、書籍『ある編集者の主観』（小寺智子 著）を出版いたします。











































































■全国から悩み相談が届く異色のベストセラー編集者初の著書発行部数60万部を突破し、オリコン週間BOOKランキング ジャンル別「写真集」歴代1位（2008年集計開始以来）を記録した田中みな実写真集『Sincerely yours...』で広く知られることとなった編集者・小寺智子さん。これまでに、イガリシノブさんのメイク本『イガリメイク、しちゃう？』、仲里依紗スタイルブック『Palette』、上白石萌歌ファースト写真集『まばたき』、アン ミカ日めくりカレンダー『毎日アン ミカ』、華金カップルスタイルブック『You jump, I jump』など、多くの話題作を手がけてきました。コムドットファースト写真集『TRACE』は同ランキングの男性写真集歴代1位を記録。さらに、コムドット・鈴木大飛さんの著書『命の燃やし方』は発売2か月で20万部を突破するなど、ヒット作を継続的に生み出しています。こうした実績を持つ小寺さんが、本書では編集ノウハウではなくエッセイを刊行します。これは、編集者として培ってきた視点に加え、SNSなどを通じて発信してきた自身の言葉が圧倒的な支持を集めてきたことが背景にあります。■「#今日のメモ」から生まれた思考の破片小寺さんは2020年にInstagramを開設。自身のInstagramストーリーに「#今日のメモ」と題して手書きの言葉を綴っていたところ、その人生観や考え方に勇気づけられる、と口コミで広がり、悩める女性たちの共感を呼ぶようになりました。小寺さんを「コデラー」と名乗るファンが続出し、彼女のもとに悩み相談が毎日のように届くようになりました。また2022年11月には、自身のオンラインコミュニティ「Editorial...」を立ち上げ（会員数3000人超）会員向けのエッセイ執筆や、勉強会などのイベントも企画。本書は、その「Editorial...」に掲載してきた言葉をもとに構成した人生哲学エッセイです。恋愛、キャリア、結婚、人間関係など、現代を生きる女性が直面するテーマを幅広く扱っています。■小寺智子さんが令和に生きる女性に支持される理由近年はジェンダー意識の変化もあり、「女性はこうあるべき」といった固定観念が揺らぎつつあります。その中で、自分の価値観を大切にしながら、等身大で前向きに生きる姿勢や、セルフケア・知性・自立といった要素に共感が集まりやすい傾向があります。小寺さんは「自分の人生ととことん向き合ってきた」と語り、SNSやオンラインコミュニティでも、経験に裏打ちされた思考や判断軸を言葉にして発信してきました。自分と向き合い、考えを自分の言葉で整理していく姿勢は、多くの人にとって希望と勇気を与えています。実際にオンラインコミュニティ参加者からは「小寺さん以上に言語化能力の高い人はいない。」「自分がぶれた時に道標にしてくれる場所」「おまもりのような存在です。」 「この人ほど、嘘がないと思える人はいないです。文章を読むとよくわかる」といった声も多数寄せられています。ステージを変えるためには、思考を変えるしかない。思考を変えるためには、素直に訓練を重ねるしかない。自分自身と向き合い、ひとつひとつを自らの言葉で言語化する。最短距離で答えを求めず、じっくりと、自分のものになるまで時間をかける。（本書「思考」が「ステージ」を変える より抜粋）【中身紹介】【コンテンツ例】目次1章──私たちは皆、未完成“完璧”からの解放ないものねだり「他人と自分を比較してしまう」という日本一多い悩みについて「あなたには愛される価値がある」「悩み多き楽天家」であれ「思考」が「ステージ」を変える など2章──恋愛や結婚、男女に関する偏見まみれの散文愛のリベロたちへ「but」ではなくて、「and」「私には幸せが似合う」運命を制せよ運命を制した女内緒で依存せよ など3章──キャリアと愛。女の人生、すべては同時に叶わないヒットメーカーの定義編集者が存在する意味「プロフェッショナル」について田中みな実という人「一流な人」の4つの共通点臆病者になるな など4章──「闇」をも手懐けよ最低最悪な恋人を「断捨離」したら人生が好転した話「ジェラシー」の正しい扱い方私の過去が暴れるとき「時間」はすべてを癒せない「天網恢恢疎にして漏らさず」負の感情、負の記憶 など5章──すべてを、愛で、整える「幸せ」って、たぶん「非効率」シンプルに生きるナイフな言葉、毛布な言葉バカになって運命を信じろ「ネガティブな依存」じゃなくて「ポジティブな依存」感情の持ち主になれ などぜひ著者取材や書籍紹介をご検討ください。