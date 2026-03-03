こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIマーケティングなんて古い？ 部下としてAIを使いこなし「価値ある仕事」で競合に勝つ（3/17 オンラインセミナー）
2026年3月17日（火）19：00 〜20：40 実例とワークで習得する、ウェブマーケティング生成AI活用術 〜ツール選定・プロンプト作成・構造の理解を一気に進める実践トレーニング〜
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は3月17日（火）、オンラインセミナー「実例とワークで習得する、ウェブマーケティング生成AI活用術」を開催します。マーケティングでAIを使いこなすため、21種類のフレームワーク作成を「自動」で終わらせるデモを実演。さらに、音声入力（バイブス）を利用した3段階プロンプト進化論を公開します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195412
https://digitalpr.jp/table_img/2934/129117/129117_web_1.png
■セミナー概要
本セミナーのゴールは、AIを部下として使いこなし、人間が本来すべき価値ある仕事でAIに勝つことです。
21種類のフレームワーク作成を「自動」で終わらせるデモを実演します。また音声入力（バイブス）などを用いた3段階プロンプト進化論を公開します。
AIに使われる側になるか、AIを使い倒し、AIに勝つ側になるか。 分岐点に立つあなたのためのセミナーです。
▼このような方におすすめ
・プロンプトを考えるのに時間がかかり、「自分でやった方が早い」と思ってしまう方
・3C分析やSWOT分析などのフレームワーク作成に、何時間もかかっている方
・AIが出したアウトプットに満足できず、結局使わなくなってしまった方
・AI時代に人間がやるべき価値ある仕事（AIに勝つ領域）を明確にしたい方
・今から即実践できるプロンプトの書き方を手に入れたい方
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■登壇者
中嶋直喜 （なかしま・なおき）
株式會社 WEBESTIE代表取締役
上級ウェブ解析士／上級SNSマネージャー／ウェブ広告マネージャー
マーケティングと生成AIで「売上アップ」と「時間創出」へ導く専門家。世界最大級のオンライン学習プラットフォームUdemy（ユーデミー）で公開している講座が「マーケティング AI」などのキーワード検索でヒット1万件中1位を獲得中。生成AIを生かしたマーケティングシステムで特許取得。生成AIの学校「飛翔」第1回表彰式 教育・専門職部門 優秀賞（1位）受賞
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）北海道支部・近畿支部
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195412
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
セミナー詳細
https://www.waca.or.jp/news/92989/
