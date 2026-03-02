こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デロイト トーマツ、人材開発事業を手掛けるノビテクの全株式を取得
人事コンサルティング領域における戦略・導入・運用（AIO）サービスを強化
デロイト トーマツ グループは、合同会社デロイト トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：木村 研一、以下「デロイト トーマツ」）が2026年3月2日付で人材開発事業を手掛ける株式会社ノビテクの全株式を取得したことをお知らせします。株式会社ノビテクは同日に社名をデロイト トーマツ ノビテク株式会社（以下「DTN」）に変更し、デロイト トーマツ グループに加わりました。これにより、幅広い教育研修プログラム・情報発信サービスの提供が可能になり、人事コンサルティング領域における戦略・導入・運用（AIO：Advisory/Implement/Operate）の統合サービスを強化します。
株式会社ノビテクは2005年の設立以来、新入社員から幹部社員、経営層まで各階層に応じた研修プログラムや、課題別のソリューション型研修サービスを展開してきました。また、政治・経済・金融・ビジネス・スポーツなど多岐にわたる業界の著名な講師陣を擁するビジネスタレント講演事業や、自社発行の情報誌「ノビテクマガジン」など、人事・組織・人材教育等に関する情報発信事業も展開しています。
デロイト トーマツは国内最大級450名の専門家を擁する人事・組織コンサルティング集団を有し、人事中期計画や人的資本経営などの戦略策定から、人事制度や報酬・指名制度などの制度設計・導入、ピープルアナリティクスなどデジタルツール活用、チェンジマネジメントや組織風土改革など人事戦略・人事制度の効果的な運用の支援までフルラインナップのサービスを提供しています。また、クライアント企業の人材戦略・後継者計画（サクセッション・プラン）に基づき、CxOクラスの意思決定やリーダーシップを支援する育成・研修の実施なども行っています。
DTNはデロイト トーマツ グループに参画することで次の通り各事業の高度化を図ります。
人材開発事業：“「企業研修事業」の高度化”
DTNの実践的な研修プログラムに、デロイト トーマツが培ってきた人事・組織コンサルティングの知見とAIを中心としたテクノロジーを融合し、個人のスキルアップだけでなく、経営戦略と連動した「組織を変える」ソリューションへと昇華させます。
ビジネスタレント講演事業：“取扱いテーマの領域拡大”
著名な講師陣を擁する講演事業に、デロイト トーマツ グループの幅広いネットワークが加わることで、グローバルビジネスや先端技術など、より専門性の高いテーマへの対応が可能になります。
情報発信事業：“「ノビテクマガジン」の情報価値向上”
多くのファンを持つ「ノビテクマガジン」について、デロイト トーマツが有する様々なHRに関連する分析を活用。経営層やリーダー層に対し、次の時代を読み解くためのより深く、確かな情報を発信します。
デロイト トーマツはDTNが加わることで、特に人事・組織課題の解決に直結する教育・研修サービスを強化し、人事コンサルティングサービスにおける、AIOの統合サービスのさらなる充実を図ります。
デロイト トーマツ ノビテク株式会社の概要
設立：2005年7月1日
本社所在地：東京都文京区小石川2-1-12 小石川トーセイビル10階
事業内容：人材開発事業、ビジネスタレント講演事業、情報発信事業
代表者：代表取締役会長 大林 伸安、代表取締役社長 村中 靖
ウェブサイト：
人材開発事業（研修・講師依頼）：https://www.nobetech.co.jp
ビジネスタレント講演事業（講演依頼・講師紹介）：https://kouen-nobetech.jp
情報発信事業（ノビテクマガジン）：https://www.nobetech-mag.jp
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260302.html
デロイト トーマツ グループは、合同会社デロイト トーマツ（東京都千代田区、代表執行役：木村 研一、以下「デロイト トーマツ」）が2026年3月2日付で人材開発事業を手掛ける株式会社ノビテクの全株式を取得したことをお知らせします。株式会社ノビテクは同日に社名をデロイト トーマツ ノビテク株式会社（以下「DTN」）に変更し、デロイト トーマツ グループに加わりました。これにより、幅広い教育研修プログラム・情報発信サービスの提供が可能になり、人事コンサルティング領域における戦略・導入・運用（AIO：Advisory/Implement/Operate）の統合サービスを強化します。
デロイト トーマツは国内最大級450名の専門家を擁する人事・組織コンサルティング集団を有し、人事中期計画や人的資本経営などの戦略策定から、人事制度や報酬・指名制度などの制度設計・導入、ピープルアナリティクスなどデジタルツール活用、チェンジマネジメントや組織風土改革など人事戦略・人事制度の効果的な運用の支援までフルラインナップのサービスを提供しています。また、クライアント企業の人材戦略・後継者計画（サクセッション・プラン）に基づき、CxOクラスの意思決定やリーダーシップを支援する育成・研修の実施なども行っています。
DTNはデロイト トーマツ グループに参画することで次の通り各事業の高度化を図ります。
人材開発事業：“「企業研修事業」の高度化”
DTNの実践的な研修プログラムに、デロイト トーマツが培ってきた人事・組織コンサルティングの知見とAIを中心としたテクノロジーを融合し、個人のスキルアップだけでなく、経営戦略と連動した「組織を変える」ソリューションへと昇華させます。
ビジネスタレント講演事業：“取扱いテーマの領域拡大”
著名な講師陣を擁する講演事業に、デロイト トーマツ グループの幅広いネットワークが加わることで、グローバルビジネスや先端技術など、より専門性の高いテーマへの対応が可能になります。
情報発信事業：“「ノビテクマガジン」の情報価値向上”
多くのファンを持つ「ノビテクマガジン」について、デロイト トーマツが有する様々なHRに関連する分析を活用。経営層やリーダー層に対し、次の時代を読み解くためのより深く、確かな情報を発信します。
デロイト トーマツはDTNが加わることで、特に人事・組織課題の解決に直結する教育・研修サービスを強化し、人事コンサルティングサービスにおける、AIOの統合サービスのさらなる充実を図ります。
デロイト トーマツ ノビテク株式会社の概要
設立：2005年7月1日
本社所在地：東京都文京区小石川2-1-12 小石川トーセイビル10階
事業内容：人材開発事業、ビジネスタレント講演事業、情報発信事業
代表者：代表取締役会長 大林 伸安、代表取締役社長 村中 靖
ウェブサイト：
人材開発事業（研修・講師依頼）：https://www.nobetech.co.jp
ビジネスタレント講演事業（講演依頼・講師紹介）：https://kouen-nobetech.jp
情報発信事業（ノビテクマガジン）：https://www.nobetech-mag.jp
本件に関するお問合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当
電話番号: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260302.html