¡Ú3Æü´Ö1,490±ß¡Á¡ÛË¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿ÌµÀ©¸Â¤Î¡ÖWILLER eSIM¡¡for JAPAN¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡Á¹âÂ®Wi-Fi¤ÇÆüËÜÂÚºß¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡Á
¡¡WILLER MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔËÜ ½¡ÃË¡¢°Ê²¼¡ÖWILLER¡×¡Ë¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¡ÊMVNO»ö¶È¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÆüËÜÂÚºßÃæ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡ÖWILLER eSIM¡¡for JAPAN¡×¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÄó¶¡¤ò¡¢ËÜÆü2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëKDDI²óÀþ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ä¶¹âÂ®5GÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ 3Æü´Ö¤«¤é31Æü´Ö¤Þ¤Ç¡¢Á´21¼ïÎà¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡×¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÚºß´ü´Ö¤äÍøÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖWILLER eSIM¡¡for JAPAN¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®ÉÊ¼Á
KDDI²óÀþ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÃÏÊý¤Þ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿5G/4GÄÌ¿®¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤»³¾®²°¤ä°ìÉô¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Starlink¤ò³èÍÑ¤·¤¿Wi-Fi¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢ÌµÀ©¸Â¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ÈËÉÙ¤Ê¥×¥é¥ó
¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ëµ¡Ç½¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï3Æü´Ö¤«¤é31Æü´Ö¤Þ¤Ç¤ÎÁ´21¼ïÎà¤Î¥×¥é¥óÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¤«¤éÄ¹´üÂÚºß¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òºÇ°Â1,490±ß¤«¤é¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£4¸À¸ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê·è»»¼êÃÊ¡£¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤ÇÉ¬Í×¤Ê»þ¤ËÂ¨ºÂ¤Ë»È¤¨¤ë
±Ñ¸ì¡¢´ÊÂÎ»ú¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î4¸À¸ì¤è¤ê¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·èºÑ¼êÃÊ¤Ï³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ÊVISA/JCB/Mastercard/Amex¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ú·÷¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëWeChat Pay¤äAlipay¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤äÊªÍýSIM¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤¬ÉÔÍ×¤ÊeSIM¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¹ØÆþ¡¦ÍøÍÑ³«»Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âWILLER¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÀìÍÑ¡Ê²»À¼ÄÌÏÃ¡¦SMS¤Ê¤·¡Ë
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢SIM¥í¥Ã¥¯²ò½üºÑ¤ßeSIMÂÐ±þÃ¼Ëö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÖWILLER eSIM¡¡for JAPAN¡×¤Î³µÍ×
¡ãÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ä¡¡
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖWILLER TRAVEL¡×¤Î4¤Ä¤ÎÂ¿¸À¸ì¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¡¡¡¡https://willer-travel.com/en/esim/¡¡
´ÊÂÎ»ú¡¡https://willer-travel.com/cn/esim/¡¡
ÈËÂÎ»ú¡¡https://willer-travel.com/tw/esim/¡¡
´Ú¹ñ¸ì¡¡https://willer-travel.com/ko/esim/¡¡
¢¨»ÙÊ§·èºÑ¼êÃÊ¤Ï¡¢VISA¡¦JCB¡¦Mastercard¡¦Amex¡¦WeChat Pay¡¦Alipay¡¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡ä
¡¦ÌµÀ©¸Â¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¡¢¥¦¥§¥Ö±ÜÍ÷¡¢SNS¡¢Æ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑÆü¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö
ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢3Æü´Ö¤«¤é31Æü´Ö¤Þ¤Ç¤ÎÁ´21¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¤¿Æü¤ò1ÆüÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢ÁªÂò¤·¤¿´ü´Ö¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â
1,490±ß¡Á10,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¡
¢¨ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ä·î³ÛÈñÍÑ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨WILLER MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
