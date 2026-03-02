建築デザイン学部のデザインアイデアコンペ受賞作品をもとに日本女子大学の百年館高層棟エントランスをリニューアル ー 実現に向けて卒業生で建築家の妹島和世特別招聘教授が学生を指導 ー

