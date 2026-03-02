こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
運用代行者から、経営の支援者に“進化”するには？ 事例と実践的アプローチ（3/25 無料オンラインセミナー）
2026年3月25日（水）20：00〜21：00 【Flashセミナー】 Vol.136 クライアントとの関係性をアップデートするためのデザイン
ウェブ解析やSNS支援を通じてKPIを改善しても、なお埋まらない経営課題。いつの間にか経営相談になっていませんか。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、3月25日に無料オンラインセミナーを開催します。組織や経営にデザインを導入し、企業の変革を促す実践的アプローチを公開します。ただの代行者で終わるか、経営のパートナーとなるか。仕事の質を一段引き上げたい方におすすめです。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195452
開催概要
日時：2026年3月25日（水）20：00〜21：00
形式：オンライン
費用：無料
参加要件：本セミナーはWACA正会員が対象です。まだ正会員でない方は、セミナーお申し込み前に会員登録をお済ませください。年会費は6600円（2026年3月31日まで無料、 4月1日から9カ月分として4400円。いずれも税込み）です。
■セミナー概要
ウェブ解析やSNS支援のはずが、いつの間にか経営相談に広がっていませんか。
課題解決という“下流工程”にとどまらず、企業の存在意義や未来像を描く“上流工程”から関わることができたら--。
経営にデザインを導入することで、経営そのものを再設計し人と組織を変えていく過程を事例を通じてご紹介します。
デザインを取り入れた診断士は何が変わったのか。支援者の役割はどう進化するのか。
もし皆さんが今の仕事にデザインを掛け合わせたら、どんな新しい物語が見えてくるでしょうか。
仕事の質を一段引き上げたい方へ。価値提供を進化させるための実践手法をご紹介します。
▼以下のような方にとって有益なセミナーです
支援だけでは壁を感じているマーケター・運用担当者
限界を突破したい中小企業診断士・経営コンサルタント
“下請け”から頼れるパートナーに進化したいフリーランス・支援者
組織の求心力を高めたい事業承継者・経営幹部
■登壇者
遠藤賢（えんどう・さとし）氏
一般財団法人 大阪デザインセンター 事業推進部 課長
食料品卸売業界で大手スーパーマーケット向けのマーケティング業務に長年従事。消費者の購買動向およびPOSデータ分析に基づく商品提案、購買意欲を高める棚割設計による売場づくりを実践。メーカーと連携した商品開発や、ターゲットに響くプロモーション企画を推進し、実践的なマーケティング戦略で販売促進に貢献。
現在は大阪デザインセンターでデザイン経営パートナー認定講座のプロジェクトマネジメントを担当。支援者が経営変革に伴走できる力の体系化と実装に取り組む。
・関西学院大学専門職大学院 経営戦略戦略科修了 経営管理修士（MBA/専門職)
・SNSトレンドエグゼクティブマーケター
・日本マーケティング学会 所属
司会進行
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
積高之
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://www.waca.or.jp/news/93048/
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
WACA会員になるには
https://www.waca.or.jp/news/91213/
