第24回 関東学院大学 建築・環境学部 建築展「Avant Garde -私がつくるもの-」
関東学院大学（本部：横浜市金沢区 学長：小山嚴也）は、3月11日（水）〜16日（月）に第24回建築展「Avant Garde -私がつくるもの-」を開催します。
「建築展」は、関東学院大学 建築・環境学部の学生による展示会で、現在の会場である横浜赤レンガ倉庫での開催以前から通算すると本年度で62回目を迎えます。本展は、学部創設以来受け継がれてきた歴史と価値を尊重しつつ、社会や建築を取り巻く環境の変化を見据え、Avant Garde「変革」をテーマに開催します。学生たちが制作した作品をはじめ、建築・環境学部における教育・研究活動の成果をぜひご覧ください。
期間 ：2026年3月11日(水)〜16日(月)10:30〜19:00（最終日のみ17:00まで）
入場料：無料
場所 ：横浜赤レンガ倉庫1号館2Fスペース
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
丸山 のどか
住所：横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL：045-786-7049
メール：kouhou@kanto-gakuin.ac.jp
