ニッポン放送「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」へ寄付金を贈呈
〜目の不自由な方へ「音の出る信号機」の設置等の取組みを支援〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社ニッポン放送（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜原 麻希）の「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」への寄付金の贈呈を2026年2月24日（火）に行いました。
セブン銀行グループでは、重点課題の一つとして「誰でもどこでもアクセスできる多様なサービスを実現する」を掲げています。2010年度より、目の不自由な方が安心して暮らせる街を目指すラジオ・チャリティ・ミュージックソンに、継続して協賛・寄付を行っております。
「第26回セブン銀行 チャリティ・キャンペーン」（実施期間：2025年12月1日（月）から2026年1月31日（土）62日間）では、たくさんのお客さまにご参加いただき、誠にありがとうございました。特に公式Xでのキャンペーン（1いいねにつき100円の寄付）では、当初の想定を大きく上回る反響をいただき、寄付上限額を当初の200,000円から400,000円へと倍増いたしました。皆さまの温かいご協力に心より御礼申し上げます。
今後もセブン銀行グループでは多様なお客さまのニーズにお応えし、誰もが活躍できる社会づくりの推進および豊かな社会と地球の未来に貢献できるよう取組みを進めてまいります。
〔内訳〕
クリック募金（1クリックにつき１円の寄付）・・・68,794円
音声ガイダンスサービス利用件数（1件につき100円の寄付）・・・493,600円
公式Xキャンペーン（1いいねにつき100円、上限400,000円の寄付）・・・400,000 円
セブン銀行ＡＴＭでお客さまからお預かりした募金・・・4,245,000円
（右）株式会社ニッポン放送 代表取締役社長 檜原 麻希 様
（左）株式会社セブン銀行 代表取締役社長 松橋 正明
【該当するSDGs】
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
以上
本件に関するお問合わせ先
