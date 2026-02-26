¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ²þ»¥Æâ¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª¡ÖBEAMS JAPAN¡×¤¬ÉÊÀî±Ø¤Ë¤Æ74Æü´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¡¼¥à¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤«¤éJRÉÊÀî±Ø¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡BEAMS JAPAN¤È¤·¤Æ½é¤Î¿·´´Àþ±Ø²þ»¥Æâ½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2.5ÄÚ¡Ê8.3Ö¡Ë¤Î¥¥è¥¹¥¯À×ÃÏ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¡¹Áý²Ã¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñÆâ°ÜÆ°¤Î¸òÄÌµòÅÀ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤¦ÌÃÉÊ¤«¤é¡¢Î¹¤ËÌòÎ©¤Ä¾®Êª¤ä±ïµ¯Êª¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¾¦ÉÊ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÅÚ»º¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ³µÍ×¡ä
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
±Ä¶È´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯£³·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯£µ·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10¡§00¡Á20¡§00¡¡
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ÉÔÄêµÙ
»ÙÊ§ÊýË¡¡¡¡§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ê¸½¶â¼è°·Ìµ¤·¡Ë
¼è°·¾¦ÉÊ¿ô¡§Ìó125¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ã¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ä
¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ÀÄÌÚ¸¸ã»á¤ò·Þ¤¨¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢¡Ö1ÉÙ»Î2Âë3²Ø»Ò¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÅº¤¨¤¿¡¢¤È¤Æ¤â±ïµ¯¤Î¤è¤¤¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤òT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤Æ¤Ì¤°¤¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø N700typeA T¥·¥ã¥Ä¡¡7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø N700typeA ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø N700typeA ¤Æ¤Ì¤°¤¤¡¡2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÂçÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡ä
BEAMS JAPANÅ¹ÊÞ¤äEC¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ò¸Ø¤ê¡¢½ÐÀè¡õÎ¹Àè¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢¤ªÅÚ»º¤äµÇ°¤ÎÉÊ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐÌÌÅ¹ÊÞ¤Î¤¿¤á¡¢»îÃå¼¼¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
¡¡BEAMS JAPAN¤È¤·¤Æ½é¤Î¿·´´Àþ±Ø²þ»¥Æâ½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2.5ÄÚ¡Ê8.3Ö¡Ë¤Î¥¥è¥¹¥¯À×ÃÏ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¡¹Áý²Ã¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñÆâ°ÜÆ°¤Î¸òÄÌµòÅÀ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤¦ÌÃÉÊ¤«¤é¡¢Î¹¤ËÌòÎ©¤Ä¾®Êª¤ä±ïµ¯Êª¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¾¦ÉÊ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÅÚ»º¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
±Ä¶È´ü´Ö¡¡¡§2026Ç¯£³·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯£µ·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10¡§00¡Á20¡§00¡¡
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ÉÔÄêµÙ
»ÙÊ§ÊýË¡¡¡¡§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¡Ê¸½¶â¼è°·Ìµ¤·¡Ë
¼è°·¾¦ÉÊ¿ô¡§Ìó125¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ã¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ä
¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ÀÄÌÚ¸¸ã»á¤ò·Þ¤¨¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢¡Ö1ÉÙ»Î2Âë3²Ø»Ò¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÅº¤¨¤¿¡¢¤È¤Æ¤â±ïµ¯¤Î¤è¤¤¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤òT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤Æ¤Ì¤°¤¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø N700typeA T¥·¥ã¥Ä¡¡7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø N700typeA ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¡¼¥à¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÉÊÀî±Ø N700typeA ¤Æ¤Ì¤°¤¤¡¡2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÂçÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡ä
BEAMS JAPANÅ¹ÊÞ¤äEC¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ò¸Ø¤ê¡¢½ÐÀè¡õÎ¹Àè¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢¤ªÅÚ»º¤äµÇ°¤ÎÉÊ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐÌÌÅ¹ÊÞ¤Î¤¿¤á¡¢»îÃå¼¼¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp