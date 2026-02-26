¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼¡×2026Ç¯ÅÙ½Õ´üÊç½¸¤ò³«»Ï¡¡¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ°Ý»ý¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥á¥ó¥¿¡¼
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø (³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è) ¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çÉô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢ËÜ³ØÆÈ¼«¤Î³ØÀ¸¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ç¤¢¤ê¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼À©ÅÙ¡×¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥¿¡¼¤ÎÊç½¸¤ò£³·î£²Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼À©ÅÙ¡¡³µÍ×
¡¡ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º£³Ç¯°Ê¾å¤Î½¢¶È·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¼Ò²ñ¿Í½÷À¤Ë¡¢³ØÀ¸¤È¤Î¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤éÂ´¶È¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿ËÜ³ØÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ËÜ³Ø°Ê³°¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬Ìó£´Ê¬¤Î£³¤òÀê¤á¡¢20Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä½÷ÀÌó340¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ë¿¦¶È·Ð¸³Ë¤«¤Ê½÷À¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢³ØÀ¸¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥×¥é¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼À©ÅÙ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï£³¤Ä ¡¼
£±¡§¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥«¥Õ¥§¡×
Ëè²ó¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¡¢¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³ØÀ¸¤Ë¶¦Í¡¢º©ÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Êý¡¦»Å»ö¡¢À¸¤Êý¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
£²¡§¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¢¡×
¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¾¯¿Í¿ô¤Î³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤È¼«Í³¤Ëº©ÃÌ¡¢ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë
£³¡§¡Ö¸ÄÊÌ¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡×
¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â¤·¤¯¤ÏÂÐÌÌ¤Ç³ØÀ¸¤È£±ÂÐ£±¤ÇÌÌÃÌ¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤½õ¸À¤ò¹Ô¤¦
¢£ 2026Ç¯ÅÙ½Õ´ü ¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼Êç½¸³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö
3·î2Æü(·î)¡Á3·î26Æü(ÌÚ)¡¡½ñÎàÉ¬Ãå
Êç½¸¿Í°÷
20Ì¾ÄøÅÙ
ÂÐ ¾Ý ¼Ô
£³Ç¯°Ê¾å¤Î¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤ò»ý¤Ä½÷À¡£½¢¶È·ÑÂ³¤ÎÍÌµ¡¦Ç¯Îð¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±þÊçÊýË¡
¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ ¡¡Ö±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ËÆþÎÏ¸å¡¢Á÷¿®¡¡¢¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð½ñ¡×¤ËµÆþ¸å¡¢Í¹Á÷
Áª¹ÍÊýË¡
½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¿³ºº
Ç¤¡¡¡¡´ü
£±´ü£²Ç¯¡Ê¹¹¿·¤¢¤ê¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.swu.ac.jp/career/society/mentor/entry.html#
2024Ç¯ÅÙÂ´¶ÈÀ¸¤Î¼Â½¢¿¦Î¨*¤¬96.0%¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö2025Ç¯¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÂç³ØÄÌ¿®£··î24ÆüÈ¯É½¡Ë¡×¤ÇÁ´¹ñ¤Î½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÂ´¶ÈÀ¸1,000¿Í°Ê¾å¡Ë¤Ç£²°Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤ª¤è¤Ó2024Ç¯¤Î¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÌ»»13²ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*¼Â½¢¿¦Î¨¡á½¢¿¦¼Ô¿ô¡à(Â´¶È¼Ô¿ô¡ÝÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¼Ô¿ô)¡ß100
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¢£ ¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼À©ÅÙ¡¡³µÍ×
¡¡ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º£³Ç¯°Ê¾å¤Î½¢¶È·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¼Ò²ñ¿Í½÷À¤Ë¡¢³ØÀ¸¤È¤Î¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤éÂ´¶È¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿ËÜ³ØÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ËÜ³Ø°Ê³°¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬Ìó£´Ê¬¤Î£³¤òÀê¤á¡¢20Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä½÷ÀÌó340¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ë¿¦¶È·Ð¸³Ë¤«¤Ê½÷À¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢³ØÀ¸¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥×¥é¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡§¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥«¥Õ¥§¡×
Ëè²ó¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¡¢¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³ØÀ¸¤Ë¶¦Í¡¢º©ÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Êý¡¦»Å»ö¡¢À¸¤Êý¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
£²¡§¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¢¡×
¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¾¯¿Í¿ô¤Î³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤È¼«Í³¤Ëº©ÃÌ¡¢ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë
£³¡§¡Ö¸ÄÊÌ¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡×
¥á¥ó¥¿¡¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â¤·¤¯¤ÏÂÐÌÌ¤Ç³ØÀ¸¤È£±ÂÐ£±¤ÇÌÌÃÌ¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤½õ¸À¤ò¹Ô¤¦
¢£ 2026Ç¯ÅÙ½Õ´ü ¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼Êç½¸³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö
3·î2Æü(·î)¡Á3·î26Æü(ÌÚ)¡¡½ñÎàÉ¬Ãå
Êç½¸¿Í°÷
20Ì¾ÄøÅÙ
ÂÐ ¾Ý ¼Ô
£³Ç¯°Ê¾å¤Î¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤ò»ý¤Ä½÷À¡£½¢¶È·ÑÂ³¤ÎÍÌµ¡¦Ç¯Îð¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±þÊçÊýË¡
¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ ¡¡Ö±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ËÆþÎÏ¸å¡¢Á÷¿®¡¡¢¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð½ñ¡×¤ËµÆþ¸å¡¢Í¹Á÷
Áª¹ÍÊýË¡
½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¿³ºº
Ç¤¡¡¡¡´ü
£±´ü£²Ç¯¡Ê¹¹¿·¤¢¤ê¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥á¥ó¥¿¡¼±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.swu.ac.jp/career/society/mentor/entry.html#
2024Ç¯ÅÙÂ´¶ÈÀ¸¤Î¼Â½¢¿¦Î¨*¤¬96.0%¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö2025Ç¯¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÂç³ØÄÌ¿®£··î24ÆüÈ¯É½¡Ë¡×¤ÇÁ´¹ñ¤Î½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÂ´¶ÈÀ¸1,000¿Í°Ê¾å¡Ë¤Ç£²°Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤ª¤è¤Ó2024Ç¯¤Î¼Â½¢¿¦Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÌ»»13²ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*¼Â½¢¿¦Î¨¡á½¢¿¦¼Ô¿ô¡à(Â´¶È¼Ô¿ô¡ÝÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¼Ô¿ô)¡ß100
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/