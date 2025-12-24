Amazonギフト券1万円が当たる！大掃除 推し活納めキャンペーン
1つの絵柄で1個から注文できる、オリジナル缶バッジ製造サービス「缶バッジアーク」(運営：Arcty株式会社、所在地：東京都千代田区)は、日頃の感謝を込めて、不用品無料回収キャンペーンを開催します。また、回収した不用品は適宜処分、再利用、再販売等を行います。
推し活納め・不用品回収キャンペーン
対象期間内に専用フォームからお申し込みいただくと、抽選でAmazonギフト券1万円を3名様にプレゼントいたします。
普段は缶バッジ・トレカのみとなっておりますが、期間限定で缶バッジ以外もお引き取りいたします。
■申込期間
2025/12/26(金)～2026/1/30(金)
■キャンペーン
期間内に専用フォームよりお申し込みで、抽選で3名様にAmazonギフト券1万円をプレゼント
当選者は発送をもってかえさせていただきます
■申込方法
専用フォームよりお申し込み後、メールにてご案内いたします。
ご案内をご確認の上、送料着払にてご送付ください。
専用フォーム： https://canbadge-arc.com/line_order/campaign/junk_removal/form/
※お申し込み1名につき120サイズ1箱が上限です
■対象アイテム
缶バッジ
アクリルスタンド
アクリルキーホルダー
トレカ
トレカサプライ
各種ゲームハード・ソフト
ステッカー
ポスター
ブロマイド
ポストカード
痛バッグ(組み上げたままでもOK)
硬質カードケース(デコレーション済OK)
フィギュア
プラモデル
抱き枕
カプセルトイ
プライズ景品
キャラクターTシャツ
ライブグッズ
■当選確率2倍にUP！アイテム
同封1点から確率UP対象です。
未開封品
ちいかわグッズ
サンリオグッズ
ポケモングッズ
ポケモンカードゲーム
遊戯王グッズ
遊戯王OCG
その他詳細は、キャンペーンページよりご確認ください。
キャンペーンページ： https://canbadge-arc.com/line_order/campaign/junk_removal/campaign_202512/
■缶バッジアーク
イラストや写真でオリジナル缶バッジを、1デザイン1個から格安で注文できるサービスです。
豊富なサイズやオプションから選べて、定番の安全ピンやクリップの他にも、キーホルダー、マグネット、ミラーといった変わり種もご用意しています。
缶バッジアークLINE公式アカウントのトーク画面から、画像を送信するだけで缶バッジをご注文いただくことも可能です。
160万通り以上の組み合わせの中からお好きなものを選び、世界に一つだけの缶バッジを作ることができます。
缶バッジアークLINE公式アカウント
