1つの絵柄で1個から注文できる、オリジナル缶バッジ製造サービス「缶バッジアーク」(運営：Arcty株式会社、所在地：東京都千代田区)は、日頃の感謝を込めて、不用品無料回収キャンペーンを開催します。また、回収した不用品は適宜処分、再利用、再販売等を行います。





推し活納め・不用品回収キャンペーン





対象期間内に専用フォームからお申し込みいただくと、抽選でAmazonギフト券1万円を3名様にプレゼントいたします。

普段は缶バッジ・トレカのみとなっておりますが、期間限定で缶バッジ以外もお引き取りいたします。









■申込期間

2025/12/26(金)～2026/1/30(金)









■キャンペーン

期間内に専用フォームよりお申し込みで、抽選で3名様にAmazonギフト券1万円をプレゼント

当選者は発送をもってかえさせていただきます









■申込方法

専用フォームよりお申し込み後、メールにてご案内いたします。

ご案内をご確認の上、送料着払にてご送付ください。

専用フォーム： https://canbadge-arc.com/line_order/campaign/junk_removal/form/

※お申し込み1名につき120サイズ1箱が上限です









■対象アイテム

缶バッジ

アクリルスタンド

アクリルキーホルダー

トレカ

トレカサプライ

各種ゲームハード・ソフト

ステッカー

ポスター

ブロマイド

ポストカード

痛バッグ(組み上げたままでもOK)

硬質カードケース(デコレーション済OK)

フィギュア

プラモデル

抱き枕

カプセルトイ

プライズ景品

キャラクターTシャツ

ライブグッズ









■当選確率2倍にUP！アイテム

同封1点から確率UP対象です。

未開封品

ちいかわグッズ

サンリオグッズ

ポケモングッズ

ポケモンカードゲーム

遊戯王グッズ

遊戯王OCG





その他詳細は、キャンペーンページよりご確認ください。

キャンペーンページ： https://canbadge-arc.com/line_order/campaign/junk_removal/campaign_202512/









■缶バッジアーク

イラストや写真でオリジナル缶バッジを、1デザイン1個から格安で注文できるサービスです。

豊富なサイズやオプションから選べて、定番の安全ピンやクリップの他にも、キーホルダー、マグネット、ミラーといった変わり種もご用意しています。

缶バッジアークLINE公式アカウントのトーク画面から、画像を送信するだけで缶バッジをご注文いただくことも可能です。

160万通り以上の組み合わせの中からお好きなものを選び、世界に一つだけの缶バッジを作ることができます。





缶バッジアークLINE公式アカウント





二次元コードから友だち登録お願いします。