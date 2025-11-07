株式会社APOLLO11、金融・法務・医療向けエンタープライズAIプラットフォーム「NuraGrid ZDR」をリリース
発表日：2025年11月7日
■発表背景
現代のビジネス環境において、企業が機密性の高い情報をAIに相談する際、データプライバシー保護は最大の課題となっています。特に金融機関、法律事務所、医療機関等の業種では、人事評価、法務相談、経営判断、患者情報管理など、通常のAIプラットフォームでは相談しづらいデリケートな問題が多数存在します。株式会社APOLLO11は、このようなセキュリティ要件の厳しい業種ニーズに応えるため、Zero-Data-Retention（ゼロデータリテンション）を実現するNuraGrid ZDRパッケージをリリースいたします。
■サービス特徴
NuraGrid ZDRは、エンタープライズグレードのセキュリティ機能を備えた、以下の特徴を提供します：
・Zero-Data-Retention（ゼロデータリテンション）モデル：データ保持期間ゼロ、会話ログなし、APIデータ学習なしで完全プライバシー保護を実現
・独自インスタンス・完全データ隔離：他社データとの混在を完全防止し、プライベートインスタンス内にデータが留まる
・AI学習なし保証：入力された企業データがAIモデルの学習に利用されない保証
・暗号化ストレージ：全データを暗号化ディスクストレージで保管
・プライベートネットワークアクセス：VPN・ファイアウォール保護により完全な分離を実現
・完全ログ制御・監査証跡：GDPR・SOC2準拠で業界固有要件にも対応
さらに、NuraGridは複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini等）を1つのアカウントで統合利用でき、ノーコードのAgent Builderで専用AIを即日作成、RAG・Tool・MCPで外部データと連携、チーム全体でノウハウを共有できる統合プラットフォームです。
■ビジョンと企業の取り組み
株式会社APOLLO11は「Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）」というビジョンのもと、ミッションとして「情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける」ことを掲げています。NuraGrid ZDRは、セキュリティ要件の厳しい金融・法務・医療等のエンタープライズ環境において、このミッションを実現するための重要なパッケージとなります。
■企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社住所：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：ビジネスAIプラットフォーム事業、SaaS事業
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
