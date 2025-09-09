¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á Âè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¿©¤Î¥¾ー¥ó¡ÖSora chika¡×ÃÂÀ¸ÌÀÆü9·î10Æü(¿å)¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
～¥Õ¥é¥¤¥ÈÁ°¤Î¤ª¿©»ö¤«¤é¡¢Î¹¹Ôµ¢¤ê¤Î¤Á¤ç¤¤°û¤ß¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ø～
¡Ö¤¯¤í¤®¡×´Æ½¤¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¤«¤é¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤Þ¤Ç¡ª
ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µþµÞÅÅÅ´¤äÅìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¤Î±Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë B1F¤ò¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¿©¤Î¥¾ー¥ó¡ÖSora chika¡×¡Ê¥½¥é¥Á¥«¡Ë¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢½©¤Î¥ì¥¸¥ãー¤äÂç·¿Ï¢µÙ¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÀÆü£¹·î10Æü(¿å)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSora chika¡×¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Å¹´Æ½¤¤Î¿·¶ÈÂÖ¤ä´ØÅì½é¾åÎ¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤àÂ¿ºÌ¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¡ÖSora chika¡×¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡£
Åìµþ³äË£¡Ö¤¯¤í¤®¡×¤Î¹õÌÚ½ã»á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡Ö×¤(¤¯¤ê¤ä) ¤¯¤í¤® ¤¸¤å¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹¸ÂÄê¤Î¡ÖÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä±©ÅÄ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥íー¥¹¥«¥ÄÄê¿©¡Ê¥ß¥Ë¥«¥ìーÉÕ¡Ë¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Ë¤è¤ë¿·¶ÈÂÖ¡Ö³¤Á¯Ð§ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸ÍÁ°µ¤¤Þ¤°¤ìÐ§¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÍ½è¤Û¤óÅÄÅ¹¼ç¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖËÜÅÄÌÍ¶È¡×¤Ç¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¤Î¡Ö³½Ð½Á±ö¤é¤¡¤á¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñ³¤ÂÝ´¬¤ÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¥¥ó¥Ñ¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¥Ñ¡õ¥Ñ¥ó¥Á¥ã¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ï·ÊÞ¡Ö¿Í·ÁÄ®º£È¾¡×¤ÎÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¤ä¡¢¹ñ»ºÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖWithGreen¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§È¯¾Í¤ÎÏ·ÊÞ¥¸¥§¥éー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBadiani¡×¡Ê´ØÅì½é½ÐÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤Å¹¤â½ÐÅ¹¡£ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Þ¤ÇÂ·¤¦¡ÖSora chika¡×¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSora chika¡×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥ó¥¬ー¥Ï¥Ã¥È ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡¢¡ÖÅ·Ð§¤Æ¤ó¤ä¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥ó¡¦¥µ¥¤¥¢¥à¡Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¡Ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ì½ê¡ÖSora chika¡×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSora chikaÁ´ÂÎ³µÍ×¡Û
¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢
¢£¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£¾ì½ê¡§±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë B1F
¢£ºÂÀÊ¿ô/ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó200ÀÊ¡¢Ìó1,000㎡¡¡
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ê¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¡§
¡ÖÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤ª¿©»ö¤«¤é¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¤ªÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¤Î¹ØÆþ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー*¤ÎÆ³Æþ¤ä¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥Óー¥«ー¤ä¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¾ÈÌÀ¤¬¡¢¤ª¿©»ö¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£*°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¢¤ê
Cafe & Bar BAR RAGE¡Ê¶ÈÂÖ¡§¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¿±¿±Ä¡§Mixologist㈱¡Ë
¡ÈÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¡É ¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë·Ç¤²¤ëMixologist³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ëBar¡£¡ØMADE IN JAPAN¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Óー¥ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥¸¥åー¥¹¡¢¥¹¥àー¥¸ー¡¢¿©ºà¤â¹ñ»º¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÌÞÏÀ¡¢ÆüËÜÃæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»ö¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£Æþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¡¢ÆÈ¼«¥ëー¥È¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿½Ü¤Î²ÌÊª¤Çºî¤ë¡Øµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Þ¥Æ¥£ー¥Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ðー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー³Æ¼ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥¯¥½¥í¥¸¥¹¥È¤Îºî¤ë¡Öµ¨Àá¤ÎÀ¸¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ650±ß～¡Ë¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¹©Ë¼¤Ç¤Î¼êºî¤ê¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¡Ö·§ËÜ¸©»º²Ð¤ÎËÜÆÚ¤Î¥Ùー¥³¥ó¡¡BLT¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¡ÊÀÇ¹þ1,100±ß¡Ë¤ä¡Ö·§ËÜ¸©»º²Ð¤ÎËÜÆÚ¤ÎÁÆÈÔ¤¥½ー¥»ー¥¸¡¡¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ600±ß¡Ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¹©Ë¼¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¤â¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
ÍÎ¿©²° ¶äºÂ¥°¥ê¥ë¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§ÍÎ¿©¡¿±¿±Ä¡§㈱¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡Ë
¢¨Åö³ºÅ¹ÊÞ¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á¤Ç13Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÍÎ¿©²° ¶äºÂ¥°¥ê¥ë¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¡Ù¤ÎÌ£¤ò¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÍÎ¿©ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍñ¤Ë¥½ー¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹ ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ1,300±ß¡Ë¤È¡Ö¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¥×¥ìー¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ2,200±ß¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµíÆþ¤ê¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥×¥ìー¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1,800±ß¡Ë¤ä¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¥×¥ìー¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1,000±ß¡Ë¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÏÈëÅÁ¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÆÃÀ½3¼ï¥½ー¥¹¡Ê¥È¥ê¥å¥Õ¥¯¥êー¥à¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ë¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
×¤(¤¯¤ê¤ä) ¤¯¤í¤® ¤¸¤å¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¶ÈÂÖ¡§¤È¤ó¤«¤Ä¡¿±¿±Ä¡§㈱KUROGI¡Ë
¢¨±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
ÆüËÜÎÁÍý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÅìµþ³äË£¡Ö¤¯¤í¤®¡×Å¹¼ç¡¦¹õÌÚ½ã¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¿·¶ÈÂÖ¡£ÏÂ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢ÀÖ¿È¤È»é¤Î»Ý¤ß¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¡ÖÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä±©ÅÄ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥íー¥¹¥«¥ÄÄê¿©¡Ê¥ß¥Ë¥«¥ìーÉÕ¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ2,880±ß¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇºà¤Î¼¢Ì£¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ìー¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥«¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤¯¤í¤®¤Î¥íー¥¹¥«¥Ä¥«¥ìー¡×¡ÊÀÇ¹þ1,980±ß¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢°ì»®¤´¤È¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤é¤¡¤á¤ó ËÜÅÄÌÍ¶È ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅ¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§¥éー¥á¥ó¡¿±¿±Ä¡§㈱NOODLES¡¡HONDA¡Ë
¢¨±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
Â¿¤¯¤ÎÌ¾Å¹Å¹¼ç¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡ÖÌÍ½è ¤Û¤óÅÄ¡×Å¹¼ç¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØËÜÅÄÌÍ¶È¡Ù¡£ÏÂ¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¤éー¤á¤ó¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡ª°ì²¡¤·¤Ï¹ñ»º¾®Çþ¤â¤ÁÉ±¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼êÙæ¤ßÂ¿²Ã¿åÌÍ¡ª°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÅ¹Æâ¤Ç¼êÙæ¤ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¸ÂÄê¡Ö³½Ð½Á±ö¤é¤¡¤á¤ó¡×¡ÊÀÇ¹þ1,200±ß¡Ë¤Ï¡¢ËèÆüÅ¹Æâ¤Ç»Å¹þ¤ß¤ò¤·¡¢¸·Áª¤·¤¿¹ñ»º´¥Êª¤È³Îà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿µû²ð¤Î»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½Ð½Á¤òÆÃÀ½±ö¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
SOBA¡¡AZUMINO¡Ê¶ÈÂÖ¡§±ö¤À¤·¶¾ÇþÀìÌçÅ¹¡¿±¿±Ä¡§Åìµþ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó㈱¡Ë
¢¨Åö³ºÅ¹ÊÞ¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
³ï¡¢º«ÉÛ¤Î´ðËÜ¤Î¤ª½Ð½Á¤Ë¡¢ÈÁÎ©¤äÄÇÂû¤Î»ÝÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿±ö¤À¤·¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡É±ö¤À¤·¶¾Çþ¡É¡£³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤Ä¤æ¤Ë¤Ï¡¢À¸Õª¤ä´³¤·³¤ÂÝ¤òÌôÌ£¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÉÍÌ¾¸Ð»º¤ÎÀ¸³¤ÂÝ¤ò°á¤Ë¤Þ¤È¤ï¤»¤¿Å·¤×¤é¤ä¡¢¿®½£¤Î·Ü¤äÆÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¹¤«¤¤±ö¤Ä¤æ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ä¤±¶¾Çþ¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤â¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö±ö¤À¤·¶¾Çþ¡Ê¤â¤ê¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ880±ß¡Ë¡¢¡ÖÅ·¤×¤é±ö¤À¤·¶¾Çþ¡Ê¤â¤ê¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ1,650±ß¡Ë¡¢¡Ö¿®½£Ê¡Ì£·Ü¤Î¥ì¥â¥ó±ö¤Ä¤±¶¾Çþ¡×¡ÊÀÇ¹þ1,580±ß¡Ë¡¢¡Ö¿®½£»ºÆÚ¥Ð¥é¤ÎÆî¹âÇß±ö¤Ä¤±¶¾Çþ¡×¡ÊÀÇ¹þ1,800±ß¡Ë¡£
³¤Á¯Ð§ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅ¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§³¤Á¯Ð§¡¿±¿±Ä¡§㈱ONODERA¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¢¨¿·¶ÈÂÖ£±¹æÅ¹
°ÜÆ°»þ´Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡¢¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ð§¤ò¡£ÀÖ¥·¥ã¥ê¡¢¿·Á¯¤Ê¥Í¥¿¤ò³¤Á¯Ð§¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¹¾¸ÍÁ°µ¤¤Þ¤°¤ìÐ§¡×¡ÊÀÇ¹þ1,580 ±ß¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Þ¹¬ ¤Þ¤°¤íÀÖ¿ÈÄÒ¤±Ð§¡×¡ÊÀÇ¹þ2,480±ß¡Ë¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ëÆó¿§³¤Á¯Ð§¥»¥Ã¥È ÀÖ¤À¤·ÉÕ¤¡×¡ÊÀÇ¹þ2,480±ß¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Þ¹¬ ¤Þ¤°¤í¤Å¤¯¤·Ð§¡×¡ÊÀÇ¹þ3,980±ß¡Ë
Badiani ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÅ¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§¥¸¥§¥éー¥È¡¿±¿±Ä¡§㈱¥æー¥Ï¥¤¥à¡Ë
¢¨´ØÅì½é½ÐÅ¹
1932Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Ï·ÊÞ¥¸¥§¥éー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ð¥Ç¥£¥¢ー¥Ë¡×¤¬¡¢´ØÅì½é½ÐÅ¹¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£16À¤µª¤Ë¥¸¥§¥éー¥È¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¿ÍÊª¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥Ö¥©¥ó¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£7～10¼ïÎà¡Êµ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¡¢¥«¥Ã¥×Æþ¤ê¡Ö¥á¥Ç¥£¥ª(2¼ï)¡×¡ÊÀÇ¹þ691±ß¡Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç(3¼ï)¡×¡ÊÀÇ¹þ756±ß¡Ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æー¥Ñ¥¤¤à ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÅ¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§¥¹¥¤ー¥Ä¡¿±¿±Ä¡§㈱¥æー¥Ï¥¤¥à¡Ë
¢¨Åö³ºÅ¹ÊÞ¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
Ï·ÊÞÍÎ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Î¥æー¥Ï¥¤¥à¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ñ¥¤ÀìÌçÅ¹¡Ø¤æー¥Ñ¥¤¤à¡Ù¤¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¿À¸Íµí¤Î¥ßー¥È¥Ñ¥¤¡×¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¡£¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤432ÁØ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¿À¸Í¤ÎÏ·ÊÞÀºÆùÅ¹¡¦Âç°æÆùÅ¹¤Î¿À¸Íµí¤Î¥ß¥ó¥Á¤È¡¢¹ï¤ß¶Ì¤Í¤®¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤ª¿©»ö¤Ë¤â¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¿ー¹á¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
WithGreen ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅ¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¡¿±¿±Ä¡§㈱WithGreen¡Ë
¢¨±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
WithGreen¡Ê¥¦¥£¥º¥°¥êー¥ó¡Ë¤Ï¡¢¹ñ»ºÁÇºà¤ÎÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¼ç¿©¤È¤·¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ìÇÕ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¥µ¥é¥À¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£WithGreen¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¡Öº½´Î¤È¤â¤ä¤·¥Ê¥à¥ë¤Î¥µ¥é¥À¡×(S ÀÇ¹þ1,260±ß)¤ä¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Á¥ê¥Á¥¥ó¤Î¥³¥Ö¥µ¥é¥À¡×(S ÀÇ¹þ1,420±ß)¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Î¹¤Î¹ç´Ö¤ä¥Õ¥é¥¤¥ÈÁ°¸å¤Ë¤â¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤ªÊ¢¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë°ìÇÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿Í·ÁÄ®º£È¾ ±©ÅÄÅ¹ ÁÚºÚ ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅ¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§ÁÚºÚ¡¿±¿±Ä¡§㈱¿Í·ÁÄ®º£È¾¡Ë
¢¨Åö³ºÅ¹ÊÞ¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
ÌÀ¼£28Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¿Í·ÁÄ®º£È¾¤ÎÁÚºÚÅ¹¤Ç¤¹¡£ÌÜ¶Ì¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×(1¸Ä ÀÇ¹þ670±ß)¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿¹õÌÓÏÂµíÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ÈÈÔÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Ç¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°á¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¿È¤Ï¥¸¥åー¥·ー¡ªÇ»¸ü¤ÊÆù½Á¤È»ÝÌ£¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£²¼¤µ¤¤¡£
¿Í·ÁÄ®º£È¾ ±©ÅÄÅ¹ ÊÛÅö ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÅ¹¡Ê¶ÈÂÖ¡§ÊÛÅö¡¿±¿±Ä¡§㈱¿Í·ÁÄ®º£È¾¡Ë
¢¨Åö³ºÅ¹ÊÞ¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
ÌÀ¼£28Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¿Í·ÁÄ®º£È¾¤ÎÁÚºÚÅ¹¤Ç¤¹¡£ÌÜ¶Ì¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¡×¡Ê1ÀÞ ÀÇ¹þ1,890±ß)¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿A4¡¦A5¹õÌÓÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»óµíÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÈëÅÁ¤Î³ä²¼¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤ªÆù¤ò¡¢¤ªÊÛÅö¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤¾Æ¤ÊÛÅö¤ÏÉô°Ì¤´¤È¤Ë3¼ïÎà¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£(ÆÃÁª¡§¸ª¥íー¥¹¡¢¾åÀñ¡§¸ª¡¦¥â¥â¡¢¤¹¤¾Æ¡§¸ª¡¦¥â¥â¡¦¥Ð¥é)
¥«¥ó¥Ê¥à¥¥ó¥Ñ¡Ê¶ÈÂÖ¡§´Ú¹ñÎÁÍý ÊÛÅö¡¦ÁÚºÚ¡¿±¿±Ä¡§Åì°¡¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°㈱¡Ë
¢¨±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¥ó¥Ñ¡Ê´Ú¹ñ³¤ÂÝ´¬¡Ë¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡¢¿·¤¿¤Ê¤´ÈÓ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥Ñ¡¢¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡¢¥ä¥ó¥Ë¥ã¥à¥Á¥¥ó¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñÁÚºÚ¤ä¤ªÊÛÅö¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¥ó¥Ñ¡õ¥Ñ¥ó¥Á¥ã¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¥¥ó¥Ñ2¼ïÎà¤È´Ú¹ñÁíºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ê¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¡§
¥¯¥ë¥ó¡¦¥µ¥¤¥¢¥à¡Ê¶ÈÂÖ¡§¥¿¥¤ÎÁÍý¡¿±¿±Ä¡§㈱SUU¡¦SUU¡¦CHAIYOO¡Ë
¢¨±©ÅÄ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹
¡ÖHAPPY THAILAND¡×¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤ªÆÏ¤±! ¥¿¥¤¹ñÆâ¤ÎÍÌ¾¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¥¿¥¤¿Í¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬ºî¤ëËÜ³Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¤ò¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¼«¼ÒÇÀ¾ì¤Ë¤Æ¥¾¥¦¤ÎÂÏÈî¤òºî¤ê¡¢°é¤Æ¤¿¿·Á¯¤Ê¥¿¥¤¥Ïー¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤ÏÁ´ÉÊ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿É¤µ¤ÎÄ´Àá¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡¡·ÜÈÔÆù¤Î¥Ûー¥êー¥Ð¥¸¥ëßÖ¤á¡ÊÀÇ¹þ1,400±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡¡¥¨¥ÓÆþ¤ê¾Æ¤¥Óー¥Õ¥ó¡ÊÀÇ¹þ1,400±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¡¡¤×¤ê¤×¤ê¥¨¥Ó¤È¥Ïー¥Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥¹ー¥×¡¡
¡ÊÀÇ¹þ2,000±ß¡Ë
¡¡¡¡
¡¡¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Sora chika
¡¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò Î¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±¿±ÄËÜÉô »ÜÀß´ÉÍý¥°¥ëー¥× »ÜÀß´ÉÍýÉô¡¡»ÜÀß´ÉÍý²Ý
TEL¡§03-5757-8228¡¡9:00-17:30¡ÊÅÚÆü½Ë½ü¤¯¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ´ë²è´ÉÍýËÜÉô ÁíÌ³¥°¥ëー¥× ¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¼¼
TEL¡§03－5757－8030 9¡§00－17¡§30¡ÊÅÚÆü½Ë½ü¤¯¡Ë
