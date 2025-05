¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤PLAZA¤Î¿·ºî¡ÖCOOL¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç»È¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー( 東京都 新宿区 )は、2025年4月25日(金)から5月14日(水)の期間、全国の PLAZA ・MINiPLAにて、暑い時季をより涼しく快適に過ごす「COOL」をテーマにした商材を展開するプ ロモ ーション「JUST THE RIGHT COOL(ジャスト ザ ライト クール)」を開催。おうちで使えるおすすめのCOOLアイテムをご紹介します。おうちで使うおすすめCOOLアイテム(一部イメージ)

今年もPLAZAの「COOL」プロモーション開催中!最新のハンディファンやひんやり使用感のボディスプレーなど「外出先」で使えるアイテムはもちろん、「おうち」で使うアイテムも豊富にそろっているので、要チェック!

まずは大人気「Saborino(サボリーノ)」から、シーズン限定アイテムが今年も登場しています。朝用マスク「目ざまシート」の爽やかな使用感&ミント系の香り2種に加えて、ドライヤー時間を短縮する「速く乾かスプレー」など、暑さに悩まされるシーズンにうれしいラインアップです。

また、プチギフトにも人気の「Kneipp(クナイプ)」バスソルトも爽やかな香りの「ミントシリーズ」が入荷。メイク前に使う「VT(ブイティ)」スキンパックからも、ミントの香りのひんやり使用感タイプが発売されています。そのほか、じんわり冷感と清涼感あふれる香りで目元をケアする「And Good night(アンドグッドナイト)」の冷感アイマスクなど、注目の新アイテムもお見逃しなく!

PLAZAのバイヤーがセレクトしたこだわりのアイテムラインアップの中から、ぜひお気に入りを見つけてください。

●PLAZA オンラインストア 商品ラインアップ:https://www.plazastyle.com/shop/e/eCOOL2025/

Saborino 速く乾かスプレー

1,540円 ※5月14日(水)までPLAZA+他1社先行販売

Saborino ひんやりスパークジェル UV

1,540円 ※5月14日(水)までPLAZA+他1社先行販売

Saborino 目ざまシート N(アイスクリアミントの 香り

1,540円

Saborino 目ざまシート N(ミンティヨーグルトの 香り

1,540円

And Good night ひんやりアイ マスク 1枚

209円

VT ひんやりスキンパック

1,650円

Kneipp スパークリング タブレット 1錠(ラベンダーミントの 香り

308円

Kneipp バス ソルト 50g(ラベンダーミントの 香り

176円

Kneipp バス ソルト 50g(ライムミントの 香り

176円

Kneipp バス ソルト 50g(スーパーミントの 香り

176円

Kneipp 泡ボディウォッシュ(スーパーミントの 香り

1,100円

・PLAZA WEBサイト“FEATURES”

├ いつでも涼しく快適に♪今年イチオシのCOOLアイテムが大集合

▷https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/58

├ 暑い季節におすすめ!おうち使いにおすすめな冷感アイテムをご紹介

▷https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/57

└ 「PEANUTS」デザインのCOOLアイテムが登場♪

▷https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/56

・プロモーション情報

[PLAZAにCOOLアイテムが集結!]

JUST THE RIGHT COOL

期間:2025年4月25日(金) ~ 5月14日(水)

PLAZA オンラインストア商品ラインアップ:https://www.plazastyle.com/shop/e/eCOOL2025/

※価格はすべて税込価格です。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。