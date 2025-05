¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤«¤éÊì¤ÎÆü¤ËÂ£¤ë¡¢Í¥Èþ¤Ê´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

ブルーベル・ジャ パン 株式会社

マノロ ブラニクを象徴する人気ライン「HANGISI/ハンギシ」。そのタイムレスな魅了を継承しながら進化させたスタイルの「CHILANGHI/チランジ」は、ラグジュアリーと快適さを兼ね備えています。ナポレオンの皇后ジョゼフィーヌが身に着けていたジュエリーからインスピレーションを受けて誕生したアイコニックなスクエアビジューバックルに、なめらかなカーブを描くストラップを組み合わせ、気品あふれる足元を演出します。

スポーティな厚みのあるソールに、艶やかなサテン素材を贅沢にあしらった一足は、ラグジュアリーでありながらエフォートレスな魅力を放ち、見事に調和します。クッション性に優れたボリュームフットベッドが、日常のどんな瞬間にも快適さをもたらします。アートピースのように美しくカーブを描くストラップは、足元をすっきりと見せる効果があり、スタイリングに洗練されたシルエットをプラスします。ビジューバックルが放つ圧倒的な輝きは、日常の装いにリュクスなきらめきを添えます。

CHILANGHI/チランジ ヒール高さ:1cm 価格228,800(税込)

マノロ ブラニクの最新コレクションは、GINZA SIX店、東京ミッドタウン店、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、松屋銀座店、松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店、大丸心斎橋店、神戸阪急店にてご覧いただけます。

最新コレクションカタログを見る :https://online.fliphtml5.com/facli/jowf/

About MANOLO BLAHNIK

50年以上のキャリアを持つマノロ・ブラニクは、世界で最も影響力のある靴とアクセサリーのデザイナーの一人である。彼の靴とクラフトマンシップは、世界中の憧れとなり熱心なファンを魅了し続けている。2019年、ブラニクはイタリアのパヴィア県ヴィジェヴァーノに自社アトリエと生産施設を取得。

マノロ ブラニクは、ニューヨーク・マンハッタンの象徴的なマディソン・アベニューにある旗艦店を含め、18の単独ブティックを運営している。そして、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリアの30カ国に270以上の店舗を展開している。また、独自のグローバルEコマース・プラットフォーム(www.manoloblahnik.com)も運営しています。

長年にわたり、ブラニクは英国の独立系ラグジュアリー団体であるウォルポールが授与するthe Luxury Legend Awardや、FIT美術館のクチュール・カウンシルによるAward for Artistryなど、世界中で数々の称賛を受けてきた。2007年、故エリザベス女王2世は、マノロ・ブラニクの英国ファッションへの貢献を称え、大英帝国名誉勲章(CBE)を贈った。著書も多数あり、最新作は2017年にリッツォーリ社から出版された「The Art of Shoes」。靴、バッグ、ベルト、スカーフなどのレディースコレクションとともに、メンズコレクションもデザインしています。

2021年、マノロ ブラニクは、50周年を記念して「The Manolo Blahnik Archives: ‘A New Way of Walking’」を発表しました。このインタラクティブなバーチャルエキシビションでは、メゾンのアーカイブの幅広さと、靴職人の絶え間ない革新への渇望が探求された。2023年、このデジタルエキシビションは、「The Craft」と呼ばれる新しいバーチャルルームをオープンし、イタリアのアトリエの舞台裏を紹介。マノロ・ブラニクのデザインプロセスや独自のテクニックを視聴し、アイコニックなシューズの数々に命を吹き込む本物の職人を垣間見ることができます。www.thearchives.manoloblahnik.com

2024年、Manolo Blahnikは、Great Place to Workによって英国の「リテール、ホスピタリティ、レジャー分野での最高の職場」のひとつに選ばれました。この栄誉は、私たちが創造性、協力、情熱が育まれる職場文化の実現に取り組んできた証です。