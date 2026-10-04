【海外の物価事情】パラグアイで日本の100均商品はいくら？「日本で買えば約3,000円」驚きの爆買い事情
YouTubeチャンネル「ParaVivo~日本人のパラグアイ移住生活~」が「【パラグアイの巨大市場】迷路のようなMercado 4へ！日本の100均商品を爆買い！？」を公開しました。動画では、出演者のTakaさんがパラグアイの首都アスンシオンにある巨大市場「Mercado 4」を散策し、現地の屋台グルメや日本の100均商品を扱う店舗での買い物の様子を紹介しています。
動画前半では、約30万平方メートルにも及ぶ巨大な市場の内部へ。衣類、靴、バッグ、日用品からキャラクターグッズまで、所狭しと商品が並ぶ様子はまさに迷路のようです。Takaさんは入り組んだ道中に「完全に迷ってます」と語りながらも、市場の活気ある雰囲気を伝えています。
お腹を空かせたTakaさんは、屋台が並ぶエリアで食事をとることに。鉄板で豪快に焼かれる牛肉や豚肉、ソーセージの中から、塩でシンプルに味付けされたお肉を実食し、「シンプルに美味しい」と絶賛。また、道中ではパラグアイ特有の飲み物「テレレ」に使われる薬草を売るエリアも紹介され、現地のローカルな文化を満喫しています。
動画の後半では、日本の100円ショップの商品を扱う「HOME EXPERT」へ足を運びます。店内には見慣れた収納グッズや掃除用具、洗濯用ハンガーなどがズラリと並んでいます。Takaさんは新生活に必要なハンガーや水切りボウルなど合計19点を購入。「日本で買えば約3,000円」のところ、パラグアイでは合計約9,813円になったと明かし、3倍以上の価格差がある現地のリアルな物価事情を伝えました。
パラグアイのローカルな空気感から、海外における日本の日用品の価値まで、移住生活のリアルが詰まった本動画。南米の文化や海外生活に興味がある人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画前半では、約30万平方メートルにも及ぶ巨大な市場の内部へ。衣類、靴、バッグ、日用品からキャラクターグッズまで、所狭しと商品が並ぶ様子はまさに迷路のようです。Takaさんは入り組んだ道中に「完全に迷ってます」と語りながらも、市場の活気ある雰囲気を伝えています。
お腹を空かせたTakaさんは、屋台が並ぶエリアで食事をとることに。鉄板で豪快に焼かれる牛肉や豚肉、ソーセージの中から、塩でシンプルに味付けされたお肉を実食し、「シンプルに美味しい」と絶賛。また、道中ではパラグアイ特有の飲み物「テレレ」に使われる薬草を売るエリアも紹介され、現地のローカルな文化を満喫しています。
動画の後半では、日本の100円ショップの商品を扱う「HOME EXPERT」へ足を運びます。店内には見慣れた収納グッズや掃除用具、洗濯用ハンガーなどがズラリと並んでいます。Takaさんは新生活に必要なハンガーや水切りボウルなど合計19点を購入。「日本で買えば約3,000円」のところ、パラグアイでは合計約9,813円になったと明かし、3倍以上の価格差がある現地のリアルな物価事情を伝えました。
パラグアイのローカルな空気感から、海外における日本の日用品の価値まで、移住生活のリアルが詰まった本動画。南米の文化や海外生活に興味がある人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
2026年9月に南米・パラグアイへ移住し始めた「Taka」が、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【投稿内容】 ・～2026年8月：日本での移住準備 ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog
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