南米パラグアイへ移住して１週間生活したリアルな本音レビュー

日本人がパラグアイで家を借りる方法！不動産屋探しから内見、手続きの裏側

異国で作られた日本米ビール「絆ラガー」を絶賛！パラグアイの地ビールレストランで味わう至福の一杯

【パラグアイ移住1日目】ついに到着！今日からこの国で暮らします！

【パラグアイ移住】海外で家を借りる！不動産屋で物件探し→内見→賃貸契約まで全部見せます

パラグアイで日本人がお米から造ったビール！その名も「絆ラガー」を飲んできた！

チャンネル情報

2026年9月に南米・パラグアイへ移住し始めた「Taka」が、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【投稿内容】 ・～2026年8月：日本での移住準備 ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog