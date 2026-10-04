愛犬たちの、パパに対する数々の「塩対応」を紹介した動画に、3000件以上の「いいね」が集まり話題になっています。

【画像10枚】ときには甘えることも…？ 愛犬2匹のツンデレぶりにきゅん！

ビションフリーゼの「エマ」と、ポメラニアンの「ハル」。正反対の性格を持つ2匹ですが、一致している行動があります。それは、パパへの対応が冷たいこと…。散歩中にパパに会っても無視するし、もちろん見送りもしません。でも時にはパパに甘えてしまうときもあって…。

動画を投稿したのは、エマハル（emaemagram3）さんです。インスタグラムで愛犬との生活を投稿しています。

エマハルさんに動画についてお話を聞きました。

愛犬2匹の愛らしい日常

Q.愛犬の姿を発信するアカウントを開設した理由やきっかけを教えてください。

犬と子どもが成長していく記録を残したかったことが、動画投稿の始まりです。

Q.2匹の塩対応について、パパは何と言っていますか。

かわいいけれどちょっとさびしい、と言っています（笑）。

Q.パパへの塩対応の理由は、何だと思いますか。

「ママが一番お世話をしているので、仕方ないのかな？」と思います。

Q.寄せられたコメントで、印象的なものがあれば教えてください。

「思春期のうちの子どもと同じです」というコメントに、笑わせていただきました！