「トイレ終わりに扉が重いなと思った時の原因はだいたいこれ」ーー。



【動画】開かない扉の向こうには…目が合う瞬間にクスッ！

そんなコメントとともに投稿された動画が、Xで話題を呼んでいます。動画に映っているのは、ゴールデン・レトリバーの「心晴（こはる）」ちゃん（1歳・女の子）です。



飼い主さんがトイレの引き戸を開けようとすると、ずっしりとした手応えが。



ゆっくりとドアを開けてみると…そこには、扉に寄り添うように床へゴロンと横たわる心晴ちゃんの姿が。



つぶらな瞳でじっと飼い主さんを見上げる表情がたまらなくキュートです。



愛らしすぎる通せんぼに、5800件を超える「いいね」が殺到。「出待ちーヌだ！！！！！」をはじめ、「いいですね」「（扉の修繕や点検の）アフター依頼しないと……」といった温かい反響が相次ぎました。



扉の前でピタッ！大好きな人のそばにいたい心晴ちゃん

飼い主の、ゴールデンレトリバーの心晴（こはる）さん（@northernKantoTK）によると、「この行動はよく見られます。基本的に人のそばにいたいようで、ついていけないトイレやお風呂などでは、扉の前で待っていることが多いです」とのこと。



普段から健気にドアの前で待つ心晴ちゃんですが、「いつもはこちらに目もくれず横になっているので、今回のようにこちらを見つめる仕草を見て、かわいいと思いました」と飼い主さん。



ドアが開いた後も「こちらが動くと、ついてきました」と、片時も離れたくない様子を見せてくれたそうです。



そんな心晴ちゃんは、普段どのような性格なのでしょうか。



「人が大好きで、犬も好き。好奇心旺盛で活発な子です。散歩では、人や他のワンちゃんを見かけるとそちらへ向かって歩いていき、交流できそうな人やワンちゃんとは遊ぶこともあります。家では、よくおもちゃを持ってきて『遊んでほしい』と訴えてきます」と飼い主さん。



扉の向こうで大好きな人が出てくるのをじっと待つ姿に、家族へ寄せるあふれんばかりの愛情が伝わってきます。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）