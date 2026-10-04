ＭＬＢの地区シリーズが３日（日本時間４日）に開幕。ア・リーグのヤンキースは敵地でのレイズとの第１戦に０-１で敗れた。

先発したゲリット・コールは３回に先制ソロを浴びたが、５回１失点の好投。救援陣もレイズ打線を封じた。しかし、主砲のアーロン・ジャッジを欠く打線は相手先発のドルー・ラスムセンに８回途中まで無安打の快投を許した。

８回二死からオースティン・ウェルズが右翼線を破り、ノーヒットノーランは免れたが、三塁を狙ったウェルズは好返球の前にタッチアウト。唯一の得点チャンスを逃した。９回には長期離脱していたジャンカルロ・スタントンが代打で登場。４月２４日（同２５日）以来の打席は空振り三振となった。

結局、安打はウェルズの１本のみ。ヤンキースがポストシーズンの試合で１安打に終わったのは球団史上初で、地元は大騒ぎとなった。「ヤンキースが最悪の歴史的記録を樹立」と速報した地元メディア「ヘビー」は「数多くのポストシーズン進出を誇るヤンキースの歴史において、プレーオフの試合でヒットが２本未満に終わったことは一度もない。土曜日の夜までは…。これは球団史上最悪の打撃内容となったプレーオフの試合として記録されることになる」と落胆した。

一方、ＳＮＳには手痛い走塁ミスを犯したウェルズへの批判が殺到。「２アウトなんだから二塁も三塁も変わらないだろ！」「三塁コーチがやめろと言ったのを完全に無視した」「なんて低ＩＱなプレーなんだ。代走でカバジェロを出して同点に追いつくチャンスもあった」「打率は１割８分６厘のウェルズはここから出ていけ！」とファンはやり場のない怒りをぶつけた。