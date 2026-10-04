生きづらさを感じたら知っておきたい、頑張りすぎる人の「心の養生術」
漢方養生指導士のロン毛メガネが、「【心が限界な人へ】他人に疲れた・生きづらい理由とは？頑張りすぎる人の「心の養生術」」と題した動画を公開した。「生きるのに疲れた」と感じる時、がむしゃらに努力し続けるのではなく、一度立ち止まることの重要性を解説している。
動画では、音楽家から僧侶となった弘一法師の教えをもとに、心を養うための2つのポイントを紹介している。冒頭でロン毛メガネは「この世の中で一番無駄なのは盲目な努力」という言葉を引き合いに出し、ただ頑張れば報われるという考え方に疑問を投げかけた。
1つ目のポイントとして挙げたのは「黙る修養」である。これは単に我慢して黙るのではなく、誤解を無理に解こうとしたり、他人の言葉を深読みしたり、SNSで言い争ったりしないことを意味する。自分が正しいと証明しようとする行為は、エネルギーの無駄遣いに過ぎないという。さらに、他人の人生に必要以上に介入せず、相手の価値観や選択を尊重することの重要性を語った。
2つ目のポイントは「足を止める勇気」だ。周囲に影響されて「もっと稼がなければ」「もっと頑張らなければ」と欲求を追い続けるのではなく、今求めているものが本当に自分に必要なのかを一度立ち止まって考えるべきだと指摘。また、絶好調で順調な時ほど今の自分を俯瞰し、心の穏やかさや豊かさを見つめ直すことが大切だと説いた。
動画の最後でロン毛メガネは「頑張って他人に自分を良く見せようとしていませんか？」と問いかけた。周囲の雑音から離れ、自分の人生のハンドルをしっかりと自分で握るための考え方は、現代人が抱える生きづらさを解消するための重要な知識であると結論付けた。
動画では、音楽家から僧侶となった弘一法師の教えをもとに、心を養うための2つのポイントを紹介している。冒頭でロン毛メガネは「この世の中で一番無駄なのは盲目な努力」という言葉を引き合いに出し、ただ頑張れば報われるという考え方に疑問を投げかけた。
1つ目のポイントとして挙げたのは「黙る修養」である。これは単に我慢して黙るのではなく、誤解を無理に解こうとしたり、他人の言葉を深読みしたり、SNSで言い争ったりしないことを意味する。自分が正しいと証明しようとする行為は、エネルギーの無駄遣いに過ぎないという。さらに、他人の人生に必要以上に介入せず、相手の価値観や選択を尊重することの重要性を語った。
2つ目のポイントは「足を止める勇気」だ。周囲に影響されて「もっと稼がなければ」「もっと頑張らなければ」と欲求を追い続けるのではなく、今求めているものが本当に自分に必要なのかを一度立ち止まって考えるべきだと指摘。また、絶好調で順調な時ほど今の自分を俯瞰し、心の穏やかさや豊かさを見つめ直すことが大切だと説いた。
動画の最後でロン毛メガネは「頑張って他人に自分を良く見せようとしていませんか？」と問いかけた。周囲の雑音から離れ、自分の人生のハンドルをしっかりと自分で握るための考え方は、現代人が抱える生きづらさを解消するための重要な知識であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数
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