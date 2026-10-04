漢方養生指導士ロン毛メガネが心の養生と体の養生について発信しているチャンネルです。

心を穏やかにする「黙る修養」とは

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チャンネル情報

香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数