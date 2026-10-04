まるで本当の兄弟のような、5歳の男の子と大型犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で59万9000回再生を突破し、「なんて可愛いふたり」「癒しコンビですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：5歳の男の子が『大型犬と暮らした』結果→まるで本当の兄弟のようで…尊すぎる『ふたりの記録』】

相思相愛な男の子とワンコ

Instagramアカウント「yuu160cm」に投稿されたのは、5歳の男の子「ていちゃん」と一緒に過ごすゴールデンレトリバーの男の子「エル」さんのお姿。ふたりは本当の兄弟のように、とっても仲良しなんだそう。

ピッタリとくっついて、一緒にくつろいでいるていちゃんとエルさん。エルさんの大きな体を、ていちゃんは嬉しそうな表情で優しくハグしていて、大きな愛情がひしひしと伝わってきます。

おやつの時も一緒

ソファでていちゃんがみかんを食べていると、隣に座っているエルさんは、みかんをじーっと見つめています。それに気が付いたていちゃんは、みかんをそっとエルさんの口元へ。ていちゃんのあげ方も、エルさんの食べ方も優しく、見ていてほっこりしてしまいます。

エルさんはとっても食いしん坊で、ていちゃんがとうもろこしを食べていると、「ハンターの目」で狙っていくのだそう。大きな顔面を近付けることで、ていちゃんに圧をかけながら、とうもろこしのおこぼれを狙い続けます。

優しさいっぱいの、ふたりの空間

努力の甲斐もあり、とうもろこしを1粒もらうことに成功したエルさん。それを光の速さで完食し、引き続きていちゃんにピッタリくっつきながら、さらなる分け前を待っていたんだとか。

ふたりが一緒にいる空間は、優しさと思いやりに溢れています。まるで本当の兄弟のように仲睦まじいていちゃんとエルさんが、これから共に成長していく姿が楽しみでたまりません。

投稿には「なんて可愛いふたり」「癒しコンビですね」「見てるだけでこっちまで幸せ」「お互いになくてはならない存在ですね」「泣けてくるくらい素敵」「何て尊い」といったコメントが寄せられています。

ていちゃんやエルさんたちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「yuu160cm」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuu160cm」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。