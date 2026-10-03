巨人は7回に4点を失った

■DeNA 5ー2 巨人（3日・東京ドーム）

リーグ優勝へのマジックを「1」としていた阪神は3日、デーゲームで行われたマツダスタジアムでの広島戦に敗れたが、ナイターで2位の巨人がDeNAに逆転負けを喫したため、2年連続8度目の優勝を決めた。巨人は本拠地で迎えたレギュラーシーズン最終戦で、屈辱のV逸を味わった。

阪神の敗戦で、“首の皮一枚”で優勝の可能性を残していた巨人だったが、まさかの逆転負けで、優勝を逃した。両軍無得点の4回にリチャードの中前適時打で先制。さらに6回には37歳のベテランの丸が3号ソロを放ってリードを広げた。先発の井上は6回1安打、6奪三振の無失点と好投していたが、この回で降板すると流れが変わった。

2番手の中川が1/3回を2安打など1死二、三塁として降板。続く堀田は2死としながらも満塁のピンチを招くと、代打・佐野に右前打を浴びて同点に。古市にも右前適時打を浴びて、船迫に交代したが、成瀬に適時打を許し、この回だけで4点を失った。

巨人は7回に2死一、二塁の好機を作ったが、4番の大城は右飛に倒れた。すると直後の8回の守備で5番手の西舘が走者を背負って筒香に適時二塁打を浴びて、5点目を奪われた。

巨人の2024年以来となる40度目のリーグ優勝は消滅。10日からはこの日対戦した3位DeNAと本拠地でクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージを戦う。阪神が優勝し、2位が巨人で終わるシーズンは史上初となった。（Full-Count編集部）