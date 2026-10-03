お散歩中のアラスカンマラミュートさん、信号待ちをしている時にママさんを見つけて…。思わず笑顔になってしまう、小さな子どものようなリアクションが話題になっているのです。

悶絶必至…！可愛すぎるその光景は記事執筆時点で1070万回を超えて表示されており、28万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：信号待ちで『反対側の超大型犬と目が合った』結果→小さな子供のような『表情の変化』】

信号待ちをする超大型犬→飼い主を見つけた瞬間…

Xアカウント『@ara_aru6』に投稿されたのは、お散歩中のアラスカンマラミュートさんのお姿。

この日、パパさんと雨の中お散歩を楽しんでいたという「アル」くん。お利口さんに信号待ちをしているところにママさんが合流したのだそう。

思わず笑顔になる『子どものようなリアクション』に大反響

歩道の反対側、パパさんの隣でキリッと立って信号待ちしているアルくんが、ママさんのお姿を発見した瞬間…。

『あれは…？』と真顔になったかと思えば、ママさんをしっかり認識するとニパッと可愛すぎる笑顔を浮かべてくれたのだといいます。

とっても可愛いレインコートを着て、姿勢はそのままに一瞬にして笑顔になるアルくんの様子はまるで小さな子どものように無邪気なものだったのだそう。

自分の姿を見つけただけでニッコリ笑顔になってくれる、まさに飼い主冥利に尽きる尊くて微笑ましいその光景は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「パジャマみたいで可愛い」「露骨に嬉しそうでかわいい」「可愛すぎる…！」「最高に尊い瞬間」「こんなに温かい瞬間があるんですね」「幸せをありがとう」「なんか泣けるくらい尊い」などのコメントが寄せられています。

頼もしい外見と赤ちゃんのような振る舞いのギャップに悶絶

2022年6月21日生まれのアルくんは、マイペースでのんびり屋さんな男の子。とっても逞しく頼もしく成長したものの…その振る舞いは赤ちゃんのようで、ギャップもまた魅力のひとつ。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすアルくんの日常はアラスカンマラミュートの魅力を余すことなく発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ara_aru6」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。