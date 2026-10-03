黒木華、独特すぎるダンスを“無音”で撮影 小池栄子が真剣に見守る「なんなのこの女性って」
映画『本当にあった話（の話）』公開記念舞台あいさつ
俳優の黒木華（36）が3日、都内で行われた映画『本当にあった話（の話）』（2日より公開中）の公開記念舞台あいさつに登壇。劇中で披露した独特なダンスシーンの撮影秘話を明かした。
【写真】豪華キャスト集結！舞台あいさつに登壇した黒木華、小池栄子ら
登壇者の間でも話題となったのが、劇中で登場人物たちが踊る異様なダンスシーン。大東駿介が「あれ、皆さんの振りはどうされたんですか？」と興味津々に尋ねると、黒木は「踊れって言われたから踊ったんです」と振り返った。
さらに撮影時の状況について「現場だと録音の関係で、1回私、無音で踊ってる」と告白。振りを覚えた上で、音楽が流れていない状態でもダンスを披露したと明かした。
そのときの様子を「それを小池さんが本当に真剣な顔で見てくださっていて」と明かすと、小池栄子も劇中の役柄になぞらえながら「もう、なんなのこの女性って」と回想し、笑いを誘った。
監督によると、この場面は黒木演じる人物が、それまで周囲の主張を受け止め続けてきた中で、内側に抱えていた何かが漏れ出す瞬間として盛り込まれたという。
黒木は参考となる映像を事前に見せられていたことも明かし、独特なシーンが生まれるまでの裏側を語っていた。
舞台あいさつにはほかに、水上恒司が登壇。司会は荘口彰久が務めた。
俳優の黒木華（36）が3日、都内で行われた映画『本当にあった話（の話）』（2日より公開中）の公開記念舞台あいさつに登壇。劇中で披露した独特なダンスシーンの撮影秘話を明かした。
【写真】豪華キャスト集結！舞台あいさつに登壇した黒木華、小池栄子ら
登壇者の間でも話題となったのが、劇中で登場人物たちが踊る異様なダンスシーン。大東駿介が「あれ、皆さんの振りはどうされたんですか？」と興味津々に尋ねると、黒木は「踊れって言われたから踊ったんです」と振り返った。
そのときの様子を「それを小池さんが本当に真剣な顔で見てくださっていて」と明かすと、小池栄子も劇中の役柄になぞらえながら「もう、なんなのこの女性って」と回想し、笑いを誘った。
監督によると、この場面は黒木演じる人物が、それまで周囲の主張を受け止め続けてきた中で、内側に抱えていた何かが漏れ出す瞬間として盛り込まれたという。
黒木は参考となる映像を事前に見せられていたことも明かし、独特なシーンが生まれるまでの裏側を語っていた。
舞台あいさつにはほかに、水上恒司が登壇。司会は荘口彰久が務めた。