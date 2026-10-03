「もうフランスでは暮らせない」在日11年のフランス人が絶望した母国の現実
フランス人YouTuberのフロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「フランスから日本に戻って1ヶ月。やっぱりもうフランスでは暮らせない」を公開した。11年暮らした日本から一時帰国したフランスでの体験を通じ、母国への失望と日本社会の素晴らしさについて語っている。
動画でフロリアン氏は、久しぶりにフランスで1ヶ月生活し、日本に戻って強く感じたこととして「やっぱりもうフランス暮らせない」と吐露。日本の生活が当たり前になりすぎていたが、改めて日本の良さに気づき、日本が自分の家だと感じた複数のポイントを挙げた。
まず、日本の空港や駅の清潔さ、利便性を称賛。小さなコンビニでも商品が綺麗に整理され、エアコンの効いた待合室があることに感動する一方、フランスではそうした環境が整っていないと指摘した。さらに、フロリアン氏が強く懸念を示したのがフランスの若者たちの現状だ。公園で中学生が滑り台を占領して汚い言葉を使い、暴力を振るう姿や、高校生がデモに便乗して火を放ち暴動を起こしているニュース映像を紹介。「こんな人生、私の子供たちに本当にしてほしくない」と親としての不安を口にした。
また、治安の面でも日仏の違いに言及。日本では公園に荷物を置いたまま遊べる安心感があるが、フランスでは常に荷物を守らなければならず、心からリラックスできなかったと振り返る。さらに、かつて住んでいたフランスの地域では、暴動によって市役所や交番、郵便局などが燃やされ、生活に必要なサービスが失われているという衝撃的な現状も明かした。
最後にフロリアン氏は、日本の人々が優しく、丁寧で「ちゃんとしている」と深く感謝。「生まれた国と、帰りたい場所が同じじゃない。心は多分日本で生まれた」と語り、これからの人生も日本と共に歩んでいく決意を滲ませた。
動画でフロリアン氏は、久しぶりにフランスで1ヶ月生活し、日本に戻って強く感じたこととして「やっぱりもうフランス暮らせない」と吐露。日本の生活が当たり前になりすぎていたが、改めて日本の良さに気づき、日本が自分の家だと感じた複数のポイントを挙げた。
まず、日本の空港や駅の清潔さ、利便性を称賛。小さなコンビニでも商品が綺麗に整理され、エアコンの効いた待合室があることに感動する一方、フランスではそうした環境が整っていないと指摘した。さらに、フロリアン氏が強く懸念を示したのがフランスの若者たちの現状だ。公園で中学生が滑り台を占領して汚い言葉を使い、暴力を振るう姿や、高校生がデモに便乗して火を放ち暴動を起こしているニュース映像を紹介。「こんな人生、私の子供たちに本当にしてほしくない」と親としての不安を口にした。
また、治安の面でも日仏の違いに言及。日本では公園に荷物を置いたまま遊べる安心感があるが、フランスでは常に荷物を守らなければならず、心からリラックスできなかったと振り返る。さらに、かつて住んでいたフランスの地域では、暴動によって市役所や交番、郵便局などが燃やされ、生活に必要なサービスが失われているという衝撃的な現状も明かした。
最後にフロリアン氏は、日本の人々が優しく、丁寧で「ちゃんとしている」と深く感謝。「生まれた国と、帰りたい場所が同じじゃない。心は多分日本で生まれた」と語り、これからの人生も日本と共に歩んでいく決意を滲ませた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
Bonjour、フロリアンと申します！ 京都在住のフランス人です！ 食べ物、人生、仕事、恋愛などフランスと日本の文化の違いをご紹介します。 ぜひ、チャンネル登録と応援よろしくお願いします. 100万登録者になったらフランスへな旅行を提供します！ フランス人ユーチューバーはまだ言わないけど検索するとき見つけてほしい