袋に入っていた子猫の元に他の猫が襲撃！理不尽にも突然猫パンチを喰らい、放心してしまった子猫の表情は、記事執筆時点で96万回以上も再生され、「無限ループして永遠に笑ってますw」「えっ??って言う顔がかわいい」といった声が寄せられました！

【動画：袋に入っていた子猫→近づいてきた先輩猫に突然『パンチ』された結果…可愛すぎる『表情』】

️袋に入ってただけなのに…

Instagramアカウント「@amayomi_twincat」さまに投稿されたのは、2匹の猫さんの可愛らしくもちょっぴり理不尽なやり取りです。

ある日、袋に入ってのんびりしていた猫の「アマテラス」ちゃん。

しかし、そこにもう1匹の猫「ツクヨミ」くんがやってきて……

なぜか突然、猫パンチを炸裂！これにはアマテラスちゃんも驚いて固まってしまったとか。

️突然の出来事に放心？

その後も理不尽にも突然猫パンチを受けたことで、放心状態になってしまったアマテラスちゃん。

ツクヨミくんはというと、ご機嫌斜めということもなく、飄々とした様子だったそう。もしかすると、ただアマテラスちゃんにちょっかいを出したかっただけなのかもしれません。

しかし、突然襲撃を受けたアマテラスちゃんからすれば、理不尽すぎる行動です（笑）

その後も「どうして？」といった不思議そうな、しかしどこか困ったような表情でツクヨミくんをじーっと見つめていたそうです。

️驚いたお顔が「可愛すぎる」と話題に

あまりに理不尽な襲撃に対して、呆然と驚いた表情を見せたアマテラスちゃんの様子は、Instagramでも「あまちゃんの驚いてるお顔が可愛すぎますw」「信じられないって顔してる笑」「自分もつい一緒にえ？てなった笑」と多くの反響が寄せられました。

今回は理不尽な攻撃を受けてしまいましたが、いつもはとても仲良しだというツクヨミくんとアマテラスちゃん。

Instagramアカウント「@amayomi_twincat」さまでは、そんな2匹の日常が紹介されています。

アマテラスちゃん、ツクヨミくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@amayomi_twincat」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。