なぜこの2人が…竜党に走った連日の衝撃　22年ドラ1＆23年ドラ3が戦力外に　期待を集めた野手たちが構想を外れた背景とは

ブライトは昨季にブレイクを果たしたが…(C)産経新聞社

竜党にとって、ここ2日間は衝撃の連続だっただろう。

中日は9月30日、辻本倫太郎とブライト健太の2選手と来季契約を結ばない旨を発表。前日の29日には福敬登ら6選手の戦力外通告に加え、井上一樹監督が突然の辞任を表明する事態があり、連日の辛いニュースが届くことになった。

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辻本は2023年ドラフト3位で仙台大から中日に入団。小柄ながら俊足好守の遊撃手で、パンチ力のある打撃も魅力と評されていた。同期入団に草加勝ら、同学年には石川昂弥や岡林勇希らがいる。

1年目から1軍で起用されるも、なかなか殻を破れない日々が続いた。2年目以降は持ち前の元気さで、井上監督の「秘蔵っ子」としてチャンスをもらい、プロ初打点を記録。ファームでは3割を超える打率をマークしていた。東北遠征でライデル・マルティネス（巨人）から安打を放ち、細川成也の逆転3ランを生んだのもこの年だった。

3年目の今季は侍ジャパンとの試合で「ホームランウイング」第1号を放つなど、開幕前は絶好調。指揮官からキャンプ～オープン戦を含んだMVPをもらい、レギュラー奪取に意気込んでいた。しかし、開幕後はなかなか出場機会を得られず、4月半ばに降格。7月に再昇格するも、ポジションを勝ち取るには至らなかった。

打撃では時折インパクトを残したが、守備面はチーム内の二遊間争いに敗れた格好。ダイナミックなプレーを見せる一方で、確実性を欠いたのは否めない。このあたりが戦力外につながったのだろう。