知っておきたい間食の常識！ゆで卵を食べた後の血糖値変動を内科医が検証
内科医の山村聡氏が、YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」にて「血糖値上がる？【ゆで卵】内科医が食べて検証！」と題した動画を公開した。手軽に食べられるゆで卵が血糖値にどのような影響を与えるのか、自らの体を使って検証し、間食としての有用性を解説している。
動画内で山村氏は、コンビニなどでも手軽に手に入るゆで卵を「小腹の強い味方」と表現し、食後の血糖値変動を測定する実験を行った。二の腕に装着した「FreeStyleリブレセンサー」とスマートフォンアプリを用いて、食前および食後10分から90分までの数値を追跡する。
測定に先立ち、山村氏はゆで卵の殻をむきながら「黄身はしっとり、白身はプリンとしていて非常においしい」と実食。何もつけなくてもちょうど良い塩気があることに驚きつつ、食前の血糖値「96」からの変化を観察した。結果として、食後30分で「99」、70分で「100」、90分のピーク時でも「101」にとどまり、グラフはほぼ横ばいを示した。
この結果について、ゆで卵1個あたりの炭水化物量がわずか0.2gであり、2個食べても0.4gにすぎないことが最大の要因であると山村氏は分析。「ゆで卵はほとんど血糖値を変動させない食べ物である」と断言し、タンパク質や脂質もバランスよく含まれている点を評価した。
山村氏はゆで卵を「小腹が空いたときの強い味方になってくれる食べ物」と結論づけ、2個程度食べても血糖値への影響は少ないと推奨している。日常の健康管理において、血糖値を意識した食品選びの重要性と、小腹を満たすための最適な選択肢が学べる内容となっている。
動画内で山村氏は、コンビニなどでも手軽に手に入るゆで卵を「小腹の強い味方」と表現し、食後の血糖値変動を測定する実験を行った。二の腕に装着した「FreeStyleリブレセンサー」とスマートフォンアプリを用いて、食前および食後10分から90分までの数値を追跡する。
測定に先立ち、山村氏はゆで卵の殻をむきながら「黄身はしっとり、白身はプリンとしていて非常においしい」と実食。何もつけなくてもちょうど良い塩気があることに驚きつつ、食前の血糖値「96」からの変化を観察した。結果として、食後30分で「99」、70分で「100」、90分のピーク時でも「101」にとどまり、グラフはほぼ横ばいを示した。
この結果について、ゆで卵1個あたりの炭水化物量がわずか0.2gであり、2個食べても0.4gにすぎないことが最大の要因であると山村氏は分析。「ゆで卵はほとんど血糖値を変動させない食べ物である」と断言し、タンパク質や脂質もバランスよく含まれている点を評価した。
山村氏はゆで卵を「小腹が空いたときの強い味方になってくれる食べ物」と結論づけ、2個程度食べても血糖値への影響は少ないと推奨している。日常の健康管理において、血糖値を意識した食品選びの重要性と、小腹を満たすための最適な選択肢が学べる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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