検証結果のまとめ「ほとんど血糖値を変動させない食べ物」

ゆで卵を食べる前の数値を計測し、いざ実食へ

「意外と知らない」熱中症対策の落とし穴？内科医が経口補水液「OS-1」による血糖値の変動を徹底検証

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血糖値実験【ベジファースト】野菜から食べると本当に血糖値スパイクを抑えられる？内科医が2つの食べ方で検証

【バレンタインに必見】チョコと血糖値の実験！カカオ量が衝撃の結果を生む！内科医が解説！

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糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥