少女時代・ユナが妊娠？男性との“AI写真”が拡散…度を越えた投稿に批判殺到

少女時代・ユナをめぐり、一線を越えた“歪んだファン心”が物議を醸している。

あるファンがAIを利用し、妊娠したユナと一緒にいるかのように演出した合成写真を作成し、ネット上で急速に拡散した。

【写真】ユナ、衝撃の濃厚キスシーン

あるネットユーザーは今年6月、妊娠したように見えるユナのお腹に手を添えながら、カメラに向かってポーズを取っているような写真を投稿した。

しかし、ユナはこの男性と一緒に撮影した事実すらないという。当時、海外メディアもAIを利用して捏造された合成写真だと伝えていた。

（写真＝オンラインコミュニティ）

元の投稿はすでに削除されたものの、Threadsやインスタグラムのストーリーズなどを通じて再共有され、写真は瞬く間に拡散した。

これに対し、ネット上では「度を越えたAI合成だ」「本人に深刻な不快感を与えかねない行為」「プライバシー侵害の可能性が高い」など、批判の声が相次いだ。

騒動が広がると、現在は関連投稿の多くが削除されたと伝えられている。また、所属事務所側にも関連内容が共有され、通報や対応手続きが進められているとの主張もオンライン上で出ている。

なお、所属事務所SMエンターテインメントは先月、公式コメントを通じ、所属アーティストを対象とした虚偽情報の拡散、名誉毀損、セクハラ、誹謗中傷、プライバシー侵害などに対して、強力な法的措置を講じる方針を明らかにしている。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。YouTubeチャンネル『Yoona's So Wonderful Day』は登録者数約70万人。