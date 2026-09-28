DRAGON GATEでも活躍した元WWEスーパースターのPACさん（本名ベンジャミン・サッタリー）が死去したと、米プロレス団体「AEW」が27日（日本時間28日）に発表した。40歳だった。

AEWは公式ホームページを通じて「オール・エリート・レスリング（AEW）は、ベンジャミン・サッタリー（通称：PAC）の逝去を深い悲しみをもってお知らせいたします」と報告。

「2004年にプロレスラーとしてのキャリアをスタートさせ、その後世界中のプロレス団体で活躍し、斬新なハイフライ技と驚異的なリング内での実力でファンを魅了しました。PACは2019年にオール・エリート・レスリングと契約し、複数のAEW王座を獲得するとともに、AEW史上最も記憶に残る試合の数々で活躍しました。サッタリー氏の家族、友人、そしてファンの皆様に、心よりお悔やみ申し上げます」と追悼した。

PACさんは2007年からドラゴンゲートを主戦場の一つとし、スピードと驚異的な空中殺法で日本のファンを魅了した。WWEでは「ネヴィル」のリングネームでNXT王座、WWEクルーザー級王座などを獲得。退団後はPACとしてドラゴンゲートに復帰し、2018年にはオープン・ザ・ドリームゲート王座を戴冠した。その後はAEWで活躍。亡くなる直前までリングに立ち続けていた。26日（同27日）のビッグマッチ「AEW All Out」ではアンドラデ・エル・イドロのAEWナショナル王座に挑戦していた。激闘の末にベルトを獲得することはできなかった。