仲良く寄り添って寝ていた３匹の子猫たち。無邪気な寝相が意外にも芸術的で…？あまりにも可愛い無防備な寝姿が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で14.5万回も表示され、1.3万いいねを記録。「みんな伸びしてるw」「躍動感にあふれるポーズ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主『もう芸術作品』→スヤスヤと眠っていた子猫たち…驚きの寝姿】

寝ているだけなのに…

Xアカウント「いつひのとねこ^. .^ฅ」に投稿されたのは、寝ている3匹の子猫たちの様子。キジ白の『ロッカ』ちゃん、シャム系の『ラニュ』くん、白猫の『マニャ』くんが一緒に寝ていたといいます。

子猫たちは自由奔放に寝ていたため、くっついてしまっていたそう。その姿を見た飼い主さんは『もう芸術作品じゃん…』と思うほど、ダイナミックな寝相だったといいます。

横向きで寝ていたラニュくんに乗るように、ロッカちゃんとマニャくんが仰向けで寝ていたのだとか。さらに、ロッカちゃんとマニャくんは手を上げて決めポーズをキメているかのようだったといいます。３匹の寝姿はとても大胆で、まさに芸術的。飼い主さんが芸術作品に見えたというのにも頷けます。

子猫たちの『芸術的な寝姿』がXユーザーから大絶賛

他の投稿でものびのびと寝ている子猫たちの姿が見られました。先住猫のミッケちゃんとポッケくんと一緒にくつろいでいる時も、すっかり羽を伸ばしている様子。いつでもリラックスしてしまうほど、お家の居心地がいいのでしょう。子猫たちの芸術的な寝姿は自由で快適な暮らしがもたらした結果かもしれません。

自由気ままな子猫たちの寝相に、「コンテンポラリーダンスを観ているよう」「聖母の被昇天（絵画）だ」などの声が寄せられました。芸術作品ではありませんが、子猫たちのセンス溢れる寝相が多くの人のインスピレーションをかき立て、最高の癒しを届けたのでした。

Xアカウント「いつひのとねこ^. .^ฅ」では、5匹の可愛い猫たちの姿がたくさん投稿されています。子猫のロッカちゃん、ラニュくん、マニャくんがすくすく成長していく姿に注目が集まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「いつひのとねこ^. .^ฅ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。