ご飯の時間に必ず行う猫さんのルーティンが投稿されると、記事執筆時点で11万件もの"いいね"を獲得し、「萌え死んでしまいました♡」「どうみても上流階級のお猫様！」といった声が寄せられました！

【動画：猫のご飯の時間→『スタイ』を首元に近づけると…まさかのルーティン】

️ご飯の時間になると…

Xアカウント「@Pon_s_servant」さまに投稿されたのは、猫の「ポン」くんのご飯前のルーティン動画です。

ポンくんはご飯の時間になると、毎回とあるルーティンを行うのだそう。それは……

なんとスタイが登場！ポンくんは長毛種なので、ご飯の時間になると、スタイを首につける習慣があるのだとか！

️お嬢様すぎる行動が話題に

しかも、嫌がるかと思いきや……

なんとポンくん、自ら頭を前に出し、飼い主さんがスタイを装着しやすいようにご配慮♡なんてお利口さんなんでしょう！

スタイをクルンと首に巻きつけた姿は、まさにどこかのお貴族さまのよう！

あまりにも上品な猫さんのご飯前ルーティンは、Xに投稿されると瞬く間に拡散され、記事執筆時点で11万件もの高評価を獲得！

リプライ欄には「おかげさまで今日の疲れが癒されました！」「自分から付けに来るのも素敵♡」「あごチョンって…♡」「なんて可愛いの～！しかもお利口さん♪」といった声が寄せられています。

Xアカウント「@Pon_s_servant」さまは、そんな愛らしいポンくんの日常を発信されています。

ポンくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「@Pon_s_servant」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。