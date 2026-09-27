「ヤバいですね」バド宮崎友花の試合開始がまさかの時間帯に…「チケット買って楽しみにしていたのに」ほぼ無観客状態…見届けた記者も愕然「今は午前1時だよ！」【アジア大会】

バドミントン宮崎友花の試合開始がまさかの時間帯に始まった(C)Getty Images

愛知・名古屋アジア大会のバドミントン女子シングルスが9月26日、一宮市総合体育館で行われ、3回戦で宮崎友花が2016年リオ五輪シングルス銀メダリストのシンドゥ・プサルラ（インド）に0－2で敗れた。

【動画】バドミントンファン注目の新星、宮崎友花の爽やかな笑顔をチェック

宮崎は同日に行われた2回戦を突破。しかし、3回戦が始まったのは27日の午前0時8分。日付けをまたいで試合を行うことになった。

この異常な事態に、インドの総合スポーツウェブメディア『RevSportz』のボリア・マジュムダール記者は試合を見届けると、自身のXで「それにしても、今は午前1時だよ！このスケジュールは本当に魔法のようだと言わざるを得ない！バドミントンの他の試合はまだ続いている」と、驚きの投稿をしている。

SNS上でもこうした事態に「たしかにひどい」「チケット買って楽しみにしていたのに…」「ヤバいですね」「なんで、隣のコートへながしこまなかったんだろ？」と、様々なコメントが寄せられ、宮崎の試合を楽しみにしていたファンもいた中で、ほぼ無観客で試合が行われた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]