近くにいた猫ちゃんに「甘えていいよ」と飼い主さんが手を差し出してみると、ぺろっと指先を舐めた後、まさかの行動に！？ちょっぴり切なく可愛らしい猫さんの行動は、SNS上で43万回以上再生され「かわいすぎやろ！！」「これは悲しくなっちゃうな～w」といった声が寄せられました！

【動画：甘えたいのかな？と猫に手を差し出したら→少し舐めた後に…『まさかの展開』】

️甘えてくれるかと思いきや…

TikTokアカウント「@laku3232」さまは、1匹のわんちゃんと4匹の猫さんが一緒に暮らす様子を発信されているアカウントです。

この日は猫さんの1匹が飼い主さんのそばにいたため、「甘えたいのかな？」と飼い主さんが手を差し出してみたのだそう。

すると、ぺろぺろと数回、飼い主さんの手を舐めたという猫ちゃん。

やっぱり甘えたかったのかな？と思ったその矢先……

スッと顔を逸らし、そのまま飼い主さんから離れていってしまいました。

もしかして甘えたい気分じゃないのかな？と思った飼い主さん。しかし、猫ちゃんは思わぬところへと向かったのです。それは--

️「こっちがいいにゃ」

なんと、少し離れた場所で休んでいたわんちゃんの元へ！しかも、すりすりと自分から顔をすり寄せて、そのままわんちゃんの顔の下へとゴロン♪甘えるように仰向けに寝転がり始めたというのです！

どうやら今は、飼い主さんよりもわんちゃんに甘えたい気分だったらしい猫ちゃん。わんちゃんが移動しようとすると「行かないで」と言うように引き留める様子も見られたそうですよ！これは飼い主さん、完敗ですね……。

️まさかの切ない展開が話題に

飼い主さんに甘えにきたと思いきや、まさかのわんちゃんに完敗する展開は、TikTok上でも話題になりました。

コメント欄には「ついでに飼い主と仲良くしてあげてる感じやなw」「猫ちゃんが近寄ってきたときのわんちゃんの顔がすごい優しくてかわいい」「そこら辺の女の子より甘え方あざとい♡」といった声が寄せられています。

そんな2匹を含む、わんちゃん1匹と猫ちゃん4匹の暮らしは、TikTokアカウント「@laku3232」さまにて紹介されていますよ！

投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@laku3232」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。