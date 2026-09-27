シルバーウイークをゆっくり楽しんで、出かけた先で、彼岸花を見かけた、という人もいらっしゃるかもしれない。「曼珠沙華（マンジュシャゲ）」とも呼ばれている。

【写真集】神秘的で美しい…淡いピンクの彼岸花咲く川辺

そんな花について2026年9月15日、とあるXユーザーが投稿した写真が注目を集めた。

木漏れ日の中で艶やかに花を咲かせている、淡い色の彼岸花。見る人を圧倒する迫力だ。

「とーりん」さん（＠_t_photo_）の投稿には

「わぁ、綺麗ですねぇ！ 真っ赤とはまたちがう印象的な景色！」

「ホントにここはカラフルで美しい」

などといった歓声が寄せられている。

この見事な彼岸花、いったいどこで撮影したのだろうか？ 撮影した状況などを、投稿者「とーりん」さん（＠_t_photo_）に聞いた。

ピンクの彼岸花が咲き誇っていた

投稿者「とーりん」さんによると、撮影地は愛知県高浜市高取地区の稗田川（ひえだがわ）河畔。

「当日は曇りがちなお天気だったのですが、その中でピンクの彼岸花が満開に咲き誇っており、とても綺麗で印象的でした」

「撮影にあたっては、太陽の光が綺麗に差し込むわずかな瞬間を狙い、粘り強くシャッターチャンスを待った点に一番苦心いたしました」（「とーりん」さん）

高浜市は、愛知県の三河平野南西部に位置している。名古屋市から南東へ25キロメートルのところだ。

高浜市観光協会のホームページには、「稗田川の彼岸花」（2026年9月1日更新）について次のように紹介されている。

「高取地区の秋の風物詩『稗田川の彼岸花』が現在見頃を迎えています」「稗田川に架かる『小橋』『法響橋』『中学橋』『吉野橋』あたりで彼岸花が見られます」「堤防沿いには、八反田公園（向山町）を起点とする約5.3キロのウォーキングルートも設定されており、花の観賞とあわせて楽しめます」（高浜市観光協会ホームページより）

投稿者「とーりん」さんも、「愛知県の撮影スポットは、東京や大阪などの大都市圏に比べて極端に混雑することが少なく、自然の風景を比較的ゆったりと撮影できるところが大きな魅力だと感じています」と話す。

大都市圏にはない撮影スポットがあるのが、愛知県の魅力らしい。稗田川の彼岸花、見てみたい気がする。