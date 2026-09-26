拳を振り上げて日本スタッフ威嚇の愚行も…衝撃の大暴れから３年、北朝鮮が再びラフプレー。解説の福田正博「挑発には乗らないこと」【アジア大会】
大岩剛監督が率いるU-21日本代表は９月26日、愛知・名古屋で開催されているアジア競技大会の準々決勝で、U-23北朝鮮代表と対戦。１－０で接戦を制し、ベスト４進出を決めた。
北朝鮮とは2023年の前回大会の準々決勝でも顔を合わせた。その際は日本が２－１で競り勝ったのだが、北朝鮮はラフプレーを繰り返し、日本の選手たちは何度もピッチに倒された。警告は６枚に達したなか、退場者が出てもおかしくないファウルの連続だった。
後半半ばには、キム・ユソンが日本のスタッフから給水ボトルを奪う際、少し手間取ったスタッフに苛立ったのか、拳を振り上げて威嚇する愚行も。あまりの酷さに、日本サッカー協会の元会長である川淵三郎氏は、Xでこう発信した。
「アジア大会のサッカー北朝鮮戦。勝利したものの北朝鮮の、明らかに怪我を狙った酷いプレーをレフェリーが見逃し続けた。FIFAレフェリーとはとても信じられない。日本選手が大怪我しないかを心配しながら見ていた。試合終了後もレフェリーに突っかかっていたが何らかの処罰が課せられるべき行為だった」
それから３年。北朝鮮は再びラフプレーを連発し、挑発するシーンもあった。また、39分にンワディケ・ウチェブライアン世雄が先制点を決めた際には、主審を取り囲み、ファウルを取るよう猛抗議を続けた。
球際でかなり激しく身体をぶつけてくる相手に関して、解説の福田正博氏は「どちらのボールとも言えないとこにボールが上がった時には、やっぱり止まらずに来ますからね。接触した時には大きな接触になる。怖がらずに日本の選手たちは勇気を持って、引かずにしっかりと自分たちも身体を張ってプレーすることが求められるゲームだと思いますね。あと、北朝鮮の挑発には乗らないということですね」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「遠い国でのアウェイゲームみたいやぞ」日本vsタイで映し出された様子
北朝鮮とは2023年の前回大会の準々決勝でも顔を合わせた。その際は日本が２－１で競り勝ったのだが、北朝鮮はラフプレーを繰り返し、日本の選手たちは何度もピッチに倒された。警告は６枚に達したなか、退場者が出てもおかしくないファウルの連続だった。
「アジア大会のサッカー北朝鮮戦。勝利したものの北朝鮮の、明らかに怪我を狙った酷いプレーをレフェリーが見逃し続けた。FIFAレフェリーとはとても信じられない。日本選手が大怪我しないかを心配しながら見ていた。試合終了後もレフェリーに突っかかっていたが何らかの処罰が課せられるべき行為だった」
それから３年。北朝鮮は再びラフプレーを連発し、挑発するシーンもあった。また、39分にンワディケ・ウチェブライアン世雄が先制点を決めた際には、主審を取り囲み、ファウルを取るよう猛抗議を続けた。
球際でかなり激しく身体をぶつけてくる相手に関して、解説の福田正博氏は「どちらのボールとも言えないとこにボールが上がった時には、やっぱり止まらずに来ますからね。接触した時には大きな接触になる。怖がらずに日本の選手たちは勇気を持って、引かずにしっかりと自分たちも身体を張ってプレーすることが求められるゲームだと思いますね。あと、北朝鮮の挑発には乗らないということですね」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「遠い国でのアウェイゲームみたいやぞ」日本vsタイで映し出された様子