「うつ病」の”セルフチェック法”はご存じですか？受診の目安も医師が解説！

うつ病のセルフチェック方法と受診の目安を知り、症状が2週間以上続く場合は早めに相談しましょう。

※この記事はメディカルドックにて『「うつ病の症状」はご存知ですか？初期症状やなりやすい人の特徴も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病の特徴

精神的ストレス、身体的ストレスが重なって発症し、脳の機能に何らかの障害が起きていると考えられています。

日本では、生涯のうちにおよそ15人に1人がうつ病を経験するとされており、誰にとっても身近な病気といえます。

うつ病は症状が重くなると「死にたい」と感じるほど追い詰められてしまうこともあり、放置すると自殺につながる危険もあります。だからこそ、早期の診断と適切な治療を受けることが大切です。

うつ病の原因を教えてください

心理的、社会的要因仕事、人間関係の強いストレスや大切な方との別れなど喪失体験 性格的傾向几帳面、真面目、責任感が強い性格 遺伝的要因家族に うつ病 の既往歴があること 生理学的要因脳内の神経伝達物質（セロトニン、ノルアドレナリンなど）の働きの乱れ 身体疾患アルツハイマー病やがんなど線維筋痛症などの慢性疾患

多くの場合、これらのリスク因子が相互に影響しあって発症に至ります。

例えば、責任感が強く完璧主義な性格の男性会社員が、部下への業務の任せ方に悩み、自信を失ったことをきっかけに不眠や吐き気などの身体症状が出現し、うつ病が発覚した事例があります。これは、性格的傾向と心理的、社会的要因が重なった典型的なケースといえます。

うつ病になりやすい方には、メランコリー親和型や執着気質といった性格傾向が共通してみられます。メランコリー親和型は、他者との調和を重んじ、気配りや責任感が強い一方、対人関係で無理をしやすい傾向があります。

執着気質は、几帳面で完璧主義的、物事に粘り強く取り組む反面、柔軟性に欠け、自責的になりやすい特徴があります。

どちらのタイプもストレスが多い環境において自分を追い込みやすく、適切に休んだり助けを求めたりするのが苦手なため、うつ病を発症しやすいとされています。ただし、誰でも環境や状況次第でうつ病を発症する可能性があるため、性格だけが原因とはいえません。

うつ病のセルフチェックと受診サイン

うつ病のセルフチェック方法を教えてください

インターネット上にはさまざまな うつ病 のセルフチェックがありますが、誤った情報に惑わされないようにしましょう。医学的な根拠に基づいた公的機関のチェックツールの使用をおすすめします。

例えば、厚生労働省が運営するメンタルヘルス支援サイトでは、国際的にも広く使用されているPHQ-9（患者健康質問表）をベースにしたセルフチェックが公開されています。57問の質問に回答し、結果の合計点から、うつ病の可能性やその程度を把握することができます。短時間（約5分）かつ匿名、無料で利用できるので、気になったときに手軽に試せるのが利点です。

ほかにも、精神的ストレスを簡単に確認できるK6（Kessler6）や、うつ症状を幅広くとらえるCES-D（うつ病自己評価尺度）なども信頼性のあるチェック方法として知られています。

受診の目安としては、症状が2週間以上、ほとんど毎日続いているのかどうか、がひとつの判断基準となります。

厚生労働省では、以下のような状態のうち、２つ以上に当てはまり、2週間以上続いている場合、うつ病の可能性があるとしています。

毎日の生活に充実感がない

これまで楽しんでやっていたことが、楽しめなくなった

以前は楽にできていたことが、今は億劫に感じる

自分が役に立つ人間だと思えない

わけもなく疲れたような感じがする

また、「食欲がない」、「眠れない」といった身体的な不調が続く場合も、こころのサインである可能性があります。早めに医療機関や保健所、精神保健福祉センターなどに相談しましょう。

うつ病は早期診断と早期治療が、回復の鍵です。無理に頑張ろうとせず、まずは相談することから始めてみましょう。

編集部まとめ

うつ病はこころと身体に影響を及ぼし、日常生活を困難にする病気です。日本人の15人に1人が生涯のうちに一度は経験するとされており、誰にでも発症の可能性があります。

つらいと感じたら、ひとりで抱え込まず、信頼できる方や医療機関に相談することが大切です。

参考文献

日本うつ病学会治療ガイドライン

うつ病のメカニズム