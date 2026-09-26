「夜な夜なありったけのおもちゃを運んでくる。最高記録だ」



【写真】寝室にずらりと並ぶ、運ばれてきたおもちゃ

そんなコメントが添えられた愛猫の行動を収めた写真がThreadsで話題です。写っているのは、ベッドの周囲に点々と並ぶ猫じゃらし。愛猫の「テト」ちゃん（1歳・女の子）が、せっせと運んできたようです。



眠る飼い主さんをよそに、一つひとつ運んできたテトちゃん。そのけなげな姿を想像すると、たまらなく愛おしい気持ちになります。



コメントには、



「遊べビーム！」

「かわいすぎます（笑）」

「すごい！ こんなにたくさん」

「かわいいことしてくれるね。ほっこりやわあ」

「きちんと線を描くように……何かのメッセージ？」



など、悶絶する声が寄せられました。



さらに、「うちの子もこのおもちゃお気に入りです」「うちと同じおもちゃだ……これ好きですよね」と、愛猫との共通点に共感する声も相次いでいます。



毎晩、1階と2階を往復するテトちゃん

飼い主の「_hinappy」さん（@_hinappy）によると、テトちゃんがおもちゃを運んでくるようになったのは、お迎えして間もない昨年11月ごろからだといいます。



「ときどきですが、何かしら寝室に運んでくるようになりました。ここ3カ月ほどは、毎晩、1階のリビングから2階の寝室まで何度も往復し、おもちゃをたくさん持ってきて、鳴いて報告してくれるように。おそらく『持ってきたよ！ これで遊んで！』と言っているのではないかと思います」



今回は、写真に写り切らなかったものを含め、全部で7個。これまでの最多記録だった5個を更新しました。飼い主さんは愛おしく思う一方で、複雑な心境も明かしています。



「遊んであげたい気持ちはやまやまなのですが、人間は寝なくてはいけないので、『ごめんねえええ』といつも思います。遊んでほしくて7往復したと思うと、寝ていて気づかないままにして、寂しい思いをさせていないかなと心配にもなりました」



夜の大仕事を終えた朝、テトちゃんの様子は

このあと、飼い主さんはいつものようにおもちゃを回収し、リビングのおもちゃ箱へ。それもまた、日々のルーティンになっているといいます。



「朝にはテトもケロッとしていて、おもちゃよりも、おやつで頭がいっぱいのようです」



ふだんのテトちゃんは、好奇心旺盛でかまってちゃん。自己主張をよくする一方で、社交的な一面もあるそうです。



「私の実家に連れて行ったときも怖がることなく、家の中を探検したり、ソファや廊下の真ん中で堂々とくつろいだりしています。実家にも猫がいるのですが、私がその子たちをかまっていると不満そうな様子に。わざと肩に乗ってきたり、足に飛びついてきたりします。同居猫のトトロをかわいがっているときも、じっとこちらを見ているので、やきもち焼きなところもありそうです」



一緒に遊びたいテトちゃんと、その思いに応えてあげたい飼い主さん。夜中の小さなすれ違いにも、互いを大切にする気持ちがにじんでいます。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）