Ｕ-２１日本代表は、２６日に愛知・名古屋アジア大会サッカー男子準々決勝（豊田）で北朝鮮と対戦する。午後７時３０分キックオフを前に前回２０２３年の杭州大会で対戦したときには、北朝鮮イレブンの蛮行が目立っただけに、大岩ジャパン選手の〝健康〟を懸念する声が上がっている。

２３年の対戦時は２-１で勝利した中、相手のラフプレーなどにイエローカードが６枚提示され、日本のスタッフから水ボトルの強奪し、腕を上げていかくするなど、フェアプレーとは程遠い行為のオンパレードだった。日本サッカー協会（ＪＦＡ）はアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）に意見書を提出した。

そんなことがあっての再戦だけに、ＳＮＳ上には「怪我に注意ですね！ どんな試合になるのか。楽しみもあるけど、ハラハラしそうな予感がしますね」「北朝鮮戦、前回同様フェアプレーのかけらもない蛮行が行われるんだろうな。セレモニーでのハイタッチならぬグーパンチ開始から見ものだけど、日本選手に怪我だけはさせるなよ」「選手に怪我をしてほしくない」と心配が上がっている。

ＭＦ大関友翔（川崎）は１次リーグ・タイ戦後に「どんなチームかわからない」と警戒していた。全員無事での勝利を祈るばかりだ。