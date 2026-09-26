奈緒、DV夫役の北村匠海を猛フォロー「観た後だから言っておかなきゃ」
俳優の吉岡里帆、奈緒、吉野竜平監督が26日、都内で行われた映画『シャドウワーク』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】ドレッシーな装いで登場した吉岡里帆と奈緒
吉岡が演じるのは、夫から日常的に暴力を受け、その執拗な影におびえながら身を隠して暮らす主人公・紀子。奈緒は、男性中心の警察組織で強く生きようともがく刑事・薫を演じる。正義感が強く優秀な刑事でありながら、自身も刑事の夫から暴力を受けているという人物となる。夫役を北村匠海が演じた。
迫真のDVシーンもある。吉岡は「北村さんは本当はいい人なんです」とフォローし、奈緒も「観た後だから言っておかなきゃ」と必死で伝えていた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
【写真】ドレッシーな装いで登場した吉岡里帆と奈緒
吉岡が演じるのは、夫から日常的に暴力を受け、その執拗な影におびえながら身を隠して暮らす主人公・紀子。奈緒は、男性中心の警察組織で強く生きようともがく刑事・薫を演じる。正義感が強く優秀な刑事でありながら、自身も刑事の夫から暴力を受けているという人物となる。夫役を北村匠海が演じた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。