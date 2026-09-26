チーバくん、県外活動をお休みへ「今は千葉がたいへん」「できることを一生けんめいがんばります！」
千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」の公式X（旧Twitter）は9月24日、投稿を更新。「しばらくの間、県外での活動をお休みする」ことを発表しました。
【投稿】チーバくん、県外活動をお休みへ
投稿には、熊本県のPRマスコットキャラクター・くまモンから、「ボクたちにもできることが必ずあるモン！復興に向けて一緒に前に進んでいくモン！！また会えるのを楽しみにしてるモン」とコメントが寄せられました。
ファンからも「チーバくんいつも千葉のこと大事にしてくれてありがとう！チーバくんが元気で頑張ってくれてることに、我々県民はいつも励まされてるよ！」「千葉県民はみんなチーバくんの味方だよ！」「チーバくん、まずは千葉のために頑張ってね 千葉が元気になったらまた姿見せてね」「催事で買った生落花生茹でて食べたよ！ またきてね」など、応援する声が集まっています。
この投稿には、台風の影響が続く中、催事のため県外で活動していたことを指摘する声も。「お前、自分だけ大阪に避難してたやないか！」「大阪梅田に避難してたのをつっこまれるチーバくん」「めちゃくちゃになってる時に大阪に逃げた」など、心無い声が寄せられたことを受け、今回チーバくんは県外活動のお休みを伝えたのかもしれません。一方で「また落ち着いたら大阪にも来てね 頑張ってチーバくん」との声も上がるなど、応援しているファンは多くいます。今後の県外活動再開を楽しみにしたいですね。
(文:五六七 八千代)
【投稿】チーバくん、県外活動をお休みへ
「県外での活動をお休み」同アカウントは「チーバくんは、しばらくの間、県外での活動をお休みすることになりました。今は千葉がたいへんなときだから、チーバくんにできることを一生けんめいがんばります！ また、県外のみんなに会える日を楽しみにしているね」と、千葉県での活動に専念する考えをつづりました。リンク先の公式Webサイトでは、出演予定だった「ご当地キャラカーニバルinぐんま2026」への参加を中止することも発表しています。
ファンからも「チーバくんいつも千葉のこと大事にしてくれてありがとう！チーバくんが元気で頑張ってくれてることに、我々県民はいつも励まされてるよ！」「千葉県民はみんなチーバくんの味方だよ！」「チーバくん、まずは千葉のために頑張ってね 千葉が元気になったらまた姿見せてね」「催事で買った生落花生茹でて食べたよ！ またきてね」など、応援する声が集まっています。
台風を巡る投稿にもさまざまな声23日には「台風で大変な思いをしているおともだちもいるよね。 チーバくんは、みんなが安心して過ごせる日が一日も早く来ることを願っています」と投稿した同アカウント。庭園に咲いた花にチーバくんが寄り添う写真を公開しました。
この投稿には、台風の影響が続く中、催事のため県外で活動していたことを指摘する声も。「お前、自分だけ大阪に避難してたやないか！」「大阪梅田に避難してたのをつっこまれるチーバくん」「めちゃくちゃになってる時に大阪に逃げた」など、心無い声が寄せられたことを受け、今回チーバくんは県外活動のお休みを伝えたのかもしれません。一方で「また落ち着いたら大阪にも来てね 頑張ってチーバくん」との声も上がるなど、応援しているファンは多くいます。今後の県外活動再開を楽しみにしたいですね。
(文:五六七 八千代)