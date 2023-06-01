ボクシングＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（２７日、トヨタアリーナ東京）で、王者・井上拓真（３０＝大橋）に挑戦する同級１位・那須川天心（２８＝帝拳）が初戴冠に自信をみなぎらせた。

都内で２５日に開かれた会見で「後がないのは自分でも分かっている。本能で戦います」と闘志をあらわに。識者の予想では那須川不利とする声が多い一方、試合を生配信するプライムビデオが募った予想では那須川勝利が５２・２％、拓真勝利が４７・８％と評されている。予想合戦が過熱している状況に「自分らのものさしで俺らを測るんじゃねえと思いますし、予想だけで判断するって。〝焦るな〟と。人気投票だから」と不快感を示した。

「焦るな」といえば、プロレスラー・内藤哲也の決めゼリフ「トランキーロ（スペイン語で焦るなの意）」。那須川はプロレス好きでよく口にしており、会見での言葉の真意を問うと「トランキーロですよ。うるせえって。首突っ込んでくんなって話」と〝内藤魂〟で大一番に臨む覚悟をにじませた。

今回の一戦を巡っては「これで最後だ」と銘打たれていることに、拓真が「自分に負けて他の団体（の王座）へ行くんじゃないですか」と発言。那須川は「別に」と受け流しつつ「でも（ＷＢＣの）緑のベルトが一番かっこいいんでね。どうせ２日後には俺の元にあるから」とバチバチだ。

くしくも内藤は新日本からノアへ主戦場を移し、８月にＧＨＣヘビー級王座を獲得した。決めゼリフはマネしても、この流れはマネしたくないところか…。最後は「しっかり勝ちます。やったります」と宣言した。