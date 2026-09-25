「たまに立ちます」



【写真】二本の足で堂々と立つ猫さん

こんなポストをされたのは、たろう（@taro20216）さん。



二本足で立ち上がった愛猫のたろうくんの様子を収めた投稿です。その後もたまに見せてくれる立ち姿が、思わずクスッと笑ってしまう一枚となっています。



「もう普通に立つやんが好きすぎる」

「安定感すごい」

「人間みたいでかわいい」

「立ち姿が堂々としてる」



投稿には、驚きの声が寄せられました。スコティッシュフォールドのたろうくんは4歳、甘えん坊で寂しがりやさん、少しおっちょこちょいだといいます。ポストをされたたろうさんにお話をうかがいました。



--「たまに立ちます」とのことですが、初めて二足で立つ姿を見たのは？



「まだたろうが小さいときだったと思います。部屋の天井に虫がいて気になったのか、立っていました」



--立ち姿を初めて見たときは？



「初めてのときはびっくりしました。初めて猫と暮らしたので、見てはいけないものを見てしまったと思いました」



--たろうくんは、どんなときに立つことが多いのでしょうか？



「外から声が聞こえたときや、虫などがいると夢中になって立ってしまうみたいです」



--どんなときに、たろうくんの成長を感じますか？



「ありきたりかもしれませんが、病院に行ったときに体重が増えていると大きくなったなぁと感じます。初めて猫と暮らしたので、最初は不安だらけでしたが、すくすくと成長してくれることが私の一番の幸せです。私自身はたろうに気付かされたり、励まされたりすることが多くて、本当にたろうのおかげで仕事や自分も健康でいようという気持ちにさせられます」



--たろうくんの特にかわいいところは？



「たろうのチャームポイントは、靴下を履いているような足先なんですが、片足だけハイソックスなんです。それと太いしっぽ。特にかわいいところを探すと、どんどん出てきてしまいます（笑）。いつもたろうの成長を見守っていただき、ありがとうございます。これからもたろうの成長を見守っていただけると、うれしいです！」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）