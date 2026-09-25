宝塚OG集結スペシャルダンスショー『LA VIOLETERA』メインビジュアル解禁 安寿ミラ、湖月わたる、柚香光のゲスト出演も決定
蘭寿とむ、凪七瑠海、彩風咲奈、舞羽美海、舞空瞳ら宝塚歌劇OGによる新たなオリジナルショー『LA VIOLETERA』よりメインビジュアルが解禁。あわせて、安寿ミラ、湖月わたる、柚香光という、宝塚の一時代を築いたレジェンドスターが日替わりでゲスト出演することも明らかになった。
【写真】安寿ミラから舞空瞳まで、期を超えた豪華宝塚ダンサーOGが集結！
本作は宝塚歌劇団を彩ってきたOGたちが一堂に会し、時代を超えて受け継がれる「ダンス」をテーマにした新たなオリジナルショー。出演は、蘭寿とむ、凪七瑠海、彩風咲奈、舞羽美海、舞空瞳。宝塚の舞台で数々の作品を彩り、現在もそれぞれのフィールドで進化を続ける実力派ダンサーたちが集結する。さらに、8名のダンサーも加わり、華やかでスタイリッシュなダンスパフォーマンスを繰り広げる。
構成・演出は、宝塚歌劇をはじめ数多くの舞台作品で独自の世界観を創り上げてきた荻田浩一。宝塚に受け継がれてきた美しいダンスの系譜を軸に、新たな感性と表現を織り交ぜ、出演者それぞれの個性が際立つ、唯一無二のステージを創り上げる。
受け継がれてきた夢と、その先に広がる新たな可能性。宝塚OGが、時代を超え、進化する夢のステージ。メインキャスト5名と、安寿ミラ、湖月わたる、柚香光と華麗なダンスに定評のある日替わりゲスト3名がどんなスペシャルショーで輝きを放つか期待が高まる。
『LA VIOLETERA』は、2027年2月12日～17日大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、同年2月23日～28日東京・東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）にて上演。
【写真】安寿ミラから舞空瞳まで、期を超えた豪華宝塚ダンサーOGが集結！
本作は宝塚歌劇団を彩ってきたOGたちが一堂に会し、時代を超えて受け継がれる「ダンス」をテーマにした新たなオリジナルショー。出演は、蘭寿とむ、凪七瑠海、彩風咲奈、舞羽美海、舞空瞳。宝塚の舞台で数々の作品を彩り、現在もそれぞれのフィールドで進化を続ける実力派ダンサーたちが集結する。さらに、8名のダンサーも加わり、華やかでスタイリッシュなダンスパフォーマンスを繰り広げる。
受け継がれてきた夢と、その先に広がる新たな可能性。宝塚OGが、時代を超え、進化する夢のステージ。メインキャスト5名と、安寿ミラ、湖月わたる、柚香光と華麗なダンスに定評のある日替わりゲスト3名がどんなスペシャルショーで輝きを放つか期待が高まる。
『LA VIOLETERA』は、2027年2月12日～17日大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、同年2月23日～28日東京・東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）にて上演。