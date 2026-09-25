■第20回アジア競技大会 愛知・名古屋 スケートボードパーク女子決勝 （25日、愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo））

【日程＆放送スケジュール&代表選手一覧】アジア大会 愛知・名古屋開幕！日本勢メダルラッシュ

スケートボードパーク女子決勝に出場した世界ランキング1位（スケートボードパーク部門）の15歳、長谷川瑞穂（S高等学校）が他者を寄せ付けない堂々としたランで金メダルを獲得した。

長谷川は前日に行われた予選を1位で通過し決勝に進出。1本目から空中で体を1回転半させる大技540を繰り出しノーミスで終えた長谷川。88.83点をマークし暫定1位に躍り出た。さらに2本目で長谷川の代名詞とも言える大技“フロントフリップインディ”（板を縦に一回点させ外側のレールをグラブする技）を成功させ、94.03点でただ一人90点台を叩きだした。

ポイントが一番高いランの得点が採用されるスケートボードパーク。全選手が3本滑り、上位5人までが最後の4本目に進める中で長谷川は1位で通過。その後長谷川の得点を超える選手は現れず、最終滑走の長谷川がウイニングランで今大会を締めくくった。

また、10代が多い同種目決勝進出選手の中で唯一の20歳、岡本碧優（MKグループ）は1本目のランは失敗に終えたが、2本目で540を成功させ82.86点をマーク。滑り終わりで安堵の表情を見せた岡本は一気に3位まで浮上し、銅メダルを獲得した。当時15歳で金メダル候補として出場した21年東京五輪で大技に挑戦するも決めきれず、4位で悔し涙を流した岡本。それでも大技に挑戦した岡本を共に戦った選手らが担いで称えた。そこから一時競技から離れた時期もあったが、復活。今回アジア大会初出場の岡本は笑顔の銅メダル獲得となった。

【スケートボード・パーク女子 結果】

金 長谷川瑞穂 94.03点

銀 林逸凡（チャイニーズ・タイペイ） 85.15点

銅 岡本碧優 82.86点

