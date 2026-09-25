9月23日、神奈川県秦野市にある曾屋神社がXで"窃盗未遂被害”を訴えた投稿が大きく話題となった。

【写真】「目出しベールの”外国人風2人組”」防犯カメラに写っていた”外国人風”の人物らの正体

〈昨日、未明の3時、授与所に賊が侵入。建具ガラスを割って。SECOM通報により、警察官も駆けつけて下さり現場検証。金品の被害は無く、窃盗未遂で被害届け〉(原文ママ)

同時に投稿された防犯カメラ映像の切り抜きには、目以外の頭部をベールですっぽりと被った2人が境内をうろつき社務所に不法侵入する様子が写っていた。特徴的な覆面をしたこの2人は、直後に別の寺院にも盗みに入っていた。

この覆面がイスラム教の女性が着用するベールに似ていることから、「外国人ではないか」という声が上がった。しかしながら、防犯カメラでは露出している目元すら判然とせず、見た目に犯人らが外国籍であることを裏付ける要素はない。

曾屋神社の関係者はXでこう続けている。

〈平塚市の宮司より情報頂き、平塚市土屋の妙圓寺様も午前4時に窃盗未遂、同寺のInstagramを拝見したところ同一犯のよう。秦野警察と妙圓寺ご住職に架電、情報共有させて頂きました。(妙圓寺の)ご住職のお話によれば、日本の建具の開け方が分からなかったようなので、外国人やもと。独特な覆面と、おそらくadidasの(靴)3本線が一致しています〉(原文ママ)

曾屋神社と妙圓寺は車で15分ほど離れている。妙圓寺の関係者が23日にSNSで公開した境内の防犯カメラを見ると、同日4時前に乗用車が寺に境内に乗り付け、曾屋神社で目撃された人物と見た目が酷似した2人が早足で車から降りてくる様子が確認できる。妙圓寺の住職が話す。

「午前4時くらいですね。その日はたまたま早起きしてまして、監視カメラを見ていたら車両が入ってくるのが見えた。目出し帽をかぶっており、明らかに泥棒だと思ったので警察を呼びました。曾屋神社が被害に遭ったのが3時頃なので、すぐ後のことだと思います。

泥棒がいたのは7分間くらいです。4時20分には警察が駆けつけてくれたのですが、その時にはすでに現場にはいませんでした。本堂の脇の暗がりへ2人組で向かい、1人がお堂の扉をこじ開けようとしてもう1人は見張り役みたいな動きをしていた。垣根から侵入して、建物沿いを物色するような様子も確認できました」

曾屋神社の関係者はXで〈日本の建具の開け方が分からなかったよう〉と発信しているが、実際に2人組は建物の扉を開けられず、短時間でその場を後にしている。

「昔の鍵を使ったり閂(かんぬき。門や扉を閉ざす横木)とかしてあったりする扉なので、こじ開けようとしても簡単に開かないんですよ。木戸とかの古い鍵の作り方とか付け方、どんな風に鍵がかかっているのかを知らないんじゃないんかなというような開け方でしたので、もしかすると外国人かなと思いました。

泥棒は職質されても分かりにくそうな、マイナスドライバーより短い小さな道具を左手に持って、右手にはスマホのカメラを持っていました。木の扉の隙間にこじ開けようとした痕が残ったくらいで、幸いそれ以外の被害はありませんでした」

住職によれば、乗用車は曾屋神社がある方面から現れ、再び同じ方向へ走り去っていったという。時間帯や泥棒の見た目から判断して、連続で神社と寺を襲ったという見立てだ。

「車の運転手役が1人と実行役が2人、少なくとも3人はいたと思います。体格はすらっとしてて身長は高めですね。175cmくらいあるんじゃないかな。うちの本堂正面の手すりを軽々と跨いでいましたから。私も175cmありますけど、跨ごうと思ったら結構高いので。

車は黒の乗用車に見受けられます。曾屋神社さんの方でも似た車を確認しているとのことなので、同一犯の可能性が高いと思います。SNSに載せた動画ではわかりづらいかもしれませんが、向かって右側のフォグランプが点灯していないのが特徴的でした」

住職は建造物侵入の疑いで被害届を出すことも検討しているという。怒りをあらわにこう続けた。

「神聖な場所に、ものを壊して取るというような心構えで来てもらっては困ります。明らかに信仰という対象の建物としてみていないような動きで、できればもう二度と現れないでほしい。

私は境内に隣接した住居に住んでいますから、いつ襲われるかわからないという恐怖はあります。防犯カメラを増やしたところで、窃盗を防げるとは限りませんし……」

神社と寺をターゲットにする"外国人風集団”はいったい何者なのだろうか──。

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