首都高速道路の公式Xが2026年7月13日に更新され、本線で発生した車両火災の衝撃的な動画が投稿されました。

公開された映像は、首都高の本線トンネルを捉えた道路カメラの記録です。路面に「木更津」「横浜」の方面表示が確認できることから、湾岸線の横浜方面へ向かう西行、川崎浮島JCT手前の多摩川トンネルであることがわかります。アクアラインへ向かうクルマと湾岸線をそのまま進むクルマが混在する交通量の多い区間です。

【動画】「えっ…」 これが首都高で起きた「スーパーカー爆発・炎上」の瞬間です（20枚）

映像が始まると、3車線すべてにクルマが走行しているのが見えます。開始からわずか3秒後、後部から白煙と赤い炎を上げながら左車線を低速で進む1台のスーパーカーが画面に映し出されました。

真横を走っていた白いハイブリッドカーはとっさにブレーキを踏み、後続車へ向けてハザードランプを点灯させる的確な判断を行います。

やがてスーパーカーは左車線に停止しましたが、トンネル内という状況から後続車は次々と接近してきます。大型ダンプも迫る危険な場面でしたが、各車がハザードを点灯させたおかげで追突は免れています。

停止したスーパーカーの炎は時間が経つにつれて勢いを増し、みるみるうちにリア周りを覆うほどの大きな火になっていきました。車両の周囲には2つの人影のようなものが確認でき、ドライバーと同乗者とみられます。車両前側を確認したのち、避難用通路へと身を寄せました。

映像は1分35秒ほどスキップされ、その時点ではスーパーカーはすでに大きな炎に包まれています。周囲のクルマは注意しながら低速でそばを通過しています。燃え続ける車両の映像が一瞬明るくなる場面があり、爆発が起きたようです。

その後、画面全体が白くなりトンネル内のスプリンクラーが作動したとみられ、映像はそのまま終了しました。なお、この火災は2026年7月11日に発生したものだといいます。

動画とともに投稿されたメッセージでは、次のように注意が促されています。「首都高速道路上での車両火災が多発しています。オーバーヒートやオイル漏れなどが発生原因と思われるエンジン部からの出火が多い傾向です。ご利用いただく皆さまには車両火災の発生防止に向けて、冷却水やエンジンオイルの量などの点検を定期的に実施していただくようお願いします。

また、特にトンネル内で火災車両を追い越すことは大変危険です。車両火災遭遇時は、必ずその手前で停車してください。車両火災を発見したら自身の安全を確保し #9910に連絡」

こうした車両火災は決して珍しい出来事ではありません。総務省消防庁が2026年5月に発表した「令和7年（1～12月）における火災の状況について」によると、2025年に国内で発生した総出火件数は4万783件で、そのうち車両火災は約9%にあたる3692件を占めていました。

車両火災の原因はさまざまで、大きくは「車両トラブル」と「積載物からの出火」に分けられます。車両トラブルとしては、オイル漏れや燃料漏れ、ヘッドライト等の配線ショートといったメンテナンス不足によるもの、粗悪な修理や素人による後付けのカーエレクトロニクス製品の取り付けによるものが挙げられます。

また、走行前の点検を怠ってタイヤの空気圧が不足し、タイヤがたわんで発熱してバーストした後もそのまま走り続け、ホイールが削れて火花が散ることで火災に至るケースもあります。

積載物については、産業廃棄物のほか、スプレー缶、ライター、モバイルバッテリーなどが出火源となる場合があります。

首都高の投稿に対し、ネット上やSNSでは「シンプルに怖すぎ…」「もし自分がこの車の後ろを走っていたらと思うとゾッとする」など、トンネルという逃げ場の限られた空間で、車両が火だるまになり爆発したことに対する純粋な恐怖の声が多く見られました。

また、「すげえー、やっぱスプリンクラー最強だな」「消火装置稼働の様子がすごい」「スプリンクラーの水圧が凄いですね。一瞬にして前が見えなくなる」など、普段見ることのないトンネルの巨大な防災システムが、非常時に確実に機能する光景に圧倒されたという意見も多数寄せられています。

さらに、「大勢の人を巻き込む、迷惑なドライバーと車」「高級車を買うお金があるんだから、しっかりメンテナンスした方がいいよ」など、オーナーへの厳しい声も見られます。

クルマを走らせる際には日頃の点検整備はもちろん、クルマの中に燃えやすいものを置いていないかも定期的に確認することが、車両火災を未然に防ぐための重要な備えとなります。高速道路、とりわけトンネル内での火災は自分だけでなく周囲のクルマにも深刻な被害を及ぼすおそれがあるため、一人ひとりの意識が求められます。