◇アジア競技大会・卓球(9月24日、スカイホール豊田)

卓球男子団体の決勝戦。日本が宿敵・中国を下して、60年ぶりの金メダルを獲得しました。

シングルスを最大5試合戦い、先に3勝した方が勝利。各チーム3人が出場します。1勝2敗で迎えた第4試合は、張本選手が国際大会で過去3勝14敗だった世界1位の王楚欽選手に3-0で圧巻のストレート勝利。勝利のバトンを受け取った松島輝空選手が第5試合で温瑞博選手に勝利して、熱戦に決着をつけました。

金メダルを決めた松島選手は、第1試合で世界ランク1位の王楚欽選手にゲームカウント2-0から逆転負け。「2-0とリードしている中で、少しの油断や気の緩みが出てしまって、悔しい思いをした」と振り返り、「5番でリベンジしたいと思って、張本選手が勝ってくれたので、なんとか勝ててよかった」と語りました。

勝利をたぐりよせたのは、中国の絶対的エースを圧倒した張本選手の第4試合。松島選手は、「張本選手が、勝つから待っとけって言ってくださった」と激闘の舞台裏を明かし、勝利のバトンを受け取った19歳は、重圧がかかる中で見事な勝利を飾りました。

張本選手は、「日本が中国を超えたこと、日本が金メダルをとったことに尽きると思う。この瞬間を10年以上待っていた。とんでもなくうれしいです」とあふれる思いを口にしました。

▽決勝 日本 3-2 中国

第1戦 松島輝空 2-3 王楚欽

第2戦 張本智和 3-1 温瑞博

第3戦 戸上隼輔 1-3 林詩棟

第4戦 張本智和 3-0 王楚欽

第5戦 松島輝空 3-1 温瑞博

▽日本の日程結果■予選グループリーグ20日 ○ 3-0 モルディブ20日 ○ 3-0 ウズベキスタン■決勝トーナメント22日 ○ 3-0 カザフスタン（準々決勝）23日 ○ 3-0 韓国（準決勝）24日 ○ 3-2 中国（決勝）